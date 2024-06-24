После увольнения Кубракова и Найема в дорожных тендерах увидели коррупцию: компания-участник все отрицает

После увольнения главы Мининфраструктуры Александра Кубракова и руководителя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Mустафы Найема в дорожные тендеры могла вернуться коррупция. Журналисты обнаружили подозрительную закупку у компании "Автострада" Максима Шкиля – условия тендера называли неконкурентными, а скидку в 3% на выполнение услуг для госзаказчика мизерной в сравнении с прошлыми скидками до 45%. В компании наличие схематоза отрицают и уверяют: такое сравнение некорректное.

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О ситуации сообщил журналист-расследователь, соучредитель проекта "Наші гроші" Юрий Николов. По его словам, еще в мае-2024 "Автострада" Шкиля, чтобы выиграть дорожный тендер в Житомирской области, была вынуждена снизить цену на 45%.

Но уже сейчас та же компания взяла три подряда на эксплуатационное содержание дорог Винницкой области на 10,5 млрд грн с 3% скидкой, говорится в материалах расследования. По данным СМИ, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Винницкой области применила "заточку", которая была внедрена "Укравтодором" еще во время "Большого строительства".

"Заказчик потребовал, чтобы участники тендера имели годовой доход за прошлый год в размере не менее 99% от размера нынешней закупки. То есть было хотя бы более-менее справедливо, если бы заказчик требовал обеспечения в размере 1/3 от ожидаемой цены трехлетней закупки. Но Винницкая служба ответила, что закон разрешает требовать вообще 100% от размера закупки. А поскольку 99 меньше 100, то нарушений с его стороны нет", – отмечают журналисты.

Такой подход позволил устранить конкурентов "Автострады" из тендера, уверены авторы расследования. Что и привело к переплате за услуги этой фирмы, считают они.

"Ликвидация выбоин асфальтобетонного покрытия без разламывания старого покрытия площадью ремонта до 1 кв. м при толщине слоя до 50 мм в Житомирской области стоила 432 грн за квадратный метр. А в винницком тендере – уже 1184 грн", – подсчитали журналисты.

Как считает Николов, при этом стоит учитывать, что Житомирскую службу восстановления возглавляет отец партнера Маси Найема по юркомпании "Миллер", "что нам постоянно продавали как зраду". "Мол, Мустафа Найем сделал хорошо родственнику партнера своего брата... Но на мой опыт скидка 45% – это совсем не о распиле, а об экономии денег. Ну никак тогда не выглядело, что Шкиль при Кубракове и Найеме распилил житомирские миллиарды. А когда уже Кубракова снесли – и произошла закупка, где Шкилю сделали действительно хорошо. И сделали хорошо не в Житомирской, а Винницкой службе", – говорится в сообщении.

В то же время владелец "Автострады" Максим Шкиль объяснил разницу в прайсах. Он отметил, что компания на житомирском тендере предложила расценки ниже себестоимости, чтобы выиграть у конкурента ЧП "Автомагистраль".

"Сравнение с "минус 45%" не является корректным. "Автострада" дала такую цену по Житомиру сознательно в минус (существенно ниже себестоимости), чтобы удержать объемы в Житомирской области – у нас там карьер, заводы и базы. Квалификация, которая была на тендере в Житомире, предусматривала мероприятие участника без баз в области и с небольшой финспособностью", – написал Шкиль, отметив, что подобные тендеры также проводились в Киевской области (куда зашел Винницкий облавтодор) и в Херсоне ("Автострада" тоже дала скидку). По его словам, в таких тендерах могут победить компании, которые предоставляют некачественные услуги.

Кроме того, по его словам, обсуждаемый тендер в Винницкой области был объявлен и проведен еще при Найеме, а не после его увольнения. "Относительно суммы тендера на эксплуатационное содержание – "Наші гроші" хорошо знают, что из этих денег реально используется максимум десятую часть, то есть из 10 млрд будет использован максимум 1 млрд в течение 3 лет, сумма 10 млрд только расчетная. Но манипулятивно считают разницу от цены, которая ниже себестоимости выполнения данных работ", – заявил Шкиль.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июня Глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Mустафа Найем был уволен с должности – Кабинет министров удовлетворил его заявление об увольнении. Обязанности Найема временно будет исполнять Роман Комендант.

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