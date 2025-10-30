Популярный поезд из Польши в Украину временно изменил маршрут: что должны знать пассажиры

Пассажиров "Укрзализныци", следующих в Украину международным рейсом №68/67 Варшава – Киев, предупредили об изменениях в маршруте. 30 октября он будет двигаться с дополнительной пересадкой – в Люблине или в Хелме, в зависимости от вагона, в котором они будут ехать. За неудобства пассажиры получат бонус.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрзализныце". Точную причину изменений в компании не назвали, но уточнили, что они являются "техническими".

Организация поездки

На станции "Варшава-Всходня" надо сесть в любой из трех дополнительных вагонов поезда "Интерсити" №12010 .

. Железнодорожные билеты на поезд №68/67 являются действительными, а места можно занимать в произвольном порядке .

. Пассажиров вагонов 1, 2, 3, 5, 6 и 7 ждет пересадка на №68/67 Варшава – Киев в Люблине.

в Люблине. Пассажиры 4-го вагона продолжают путешествие до станции Хелм, где они должны сделать пересадку на поезд №20 Хелм – Киев, где их будет ждать дополнительный вагон №16.

Другие детали

За объяснением всех деталей, а также за помощью, чтобы найти свой вагон и место, пассажирам советуют обращаться к поездной бригаде.

"Мы искренне извиняемся за неудобства – техника иногда подбрасывает сюрпризы, но мы сделали все, чтобы вы все равно комфортно и без стресса добрались домой. И чтобы немного компенсировать ситуацию – на ваш счет уже зачислено 1000 "обнимашек"", – объяснили в "Укрзализныце".

Новый поезд в Европу

Ранее в октябре "Укрзализныця" запустила новый международный поезд №99/100 по маршруту Киев – Бухарест, и спрос на билеты оказался очень высоким. За два дня было продано более 300 билетов.

Стоимость купе составляет 3969 грн. Поезд отправляется ежедневно из Киева в 06:30 с Центрального железнодорожного вокзала и прибывает в Бухарест в 06:47 следующего дня. В обратном направлении рейс отправляется из Gara de Nord в 19:10, а прибытие в Киев – в 19:34 следующего дня.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзализныця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) в ряд городов на западе страны и, в частности, во Львов и Черновцы. А в планах компании – новые участки на Закарпатье и Волыни, которые обеспечат маршруты с Чехией, Венгрией и Польшей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!