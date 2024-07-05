Популярная в Украине ягода резко подешевела: за сколько продается килограмм

На украинском рынке сельскохозяйственных продуктов сложилась необычная ситуация – цены на голубику, которая традиционно является одной из самых дорогих ягод, теперь снизились до меньшего уровня, чем у ежевики. Это связано с тем, что предложение голубики на рынке значительно превышает спрос.

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Об этом сообщает AgroTimes, ссылаясь на цены, декларируемые крупнейшим оптовым сельскохозяйственным рынком Запада Украины "Шувар" во Львове. Причем еще недавно стоимость голубики достигала 180 грн/кг. Самые популярные ягоды и фрукты сейчас стоят так:

голубика – 120-130 грн/кг;

красная смородина – 120 грн/кг;

ежевика – 140 грн/кг;

cмородина – по 70 грн/кг;

черешня – 90 грн/кг;

персик – 38-50 грн/кг;

абрикосы – 35-60 грн/кг.

Кроме того, на рынке началась продажа и первых отечественных бахчевых. В частности, арбузов из Николаевщины, Одесщины и Закарпатья (по 23-25 грн/кг) и дынь (50-60 грн/кг). Молдавские и азербайджанские арбузы продают по 27-28 грн/кг.

Цены на голубику в супермаркетах

Мониторинг цен от OBOZ.UA продемонстрировал, что цены на голубику в крупнейших торговых сетях кое-где вдвое превышают заявленные на "Шуваре":

"Ашан" – 280,7 грн/кг;

АТБ – 189,95 грн/кг;

"Сельпо" – 224 грн/кг;

"Варус" – 179,9 грн/кг;

Также OBOZ.UA сообщал, что малиновый сезон 2024 года в Украине стартовал гораздо раньше, чем ожидалось. По сравнению с началом сезона 2023 года оптовая стоимость малины в 2024 году уменьшилась с 350 гривен за килограмм до 180. Однако цены в супермаркетах остаются высокими, от 270 до 350 гривен за килограмм.

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