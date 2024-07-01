Цены резко упали: сколько в Украине теперь стоит популярный продукт

В Украине стремительно дешевеет голубика. Так, за последнюю неделю оптовые цены на нее на рынке упали более чем в 2 раза – в зависимости от объёма и качества ее продают по 120-180 грн/кг. Что, вероятно, в будущем приведет к снижению цен на продукт в магазинах и супермаркетах.

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О сложившейся ситуации сообщает EastFruit. Отмечается:

рынок голубики в Украине вошел в активную фазу;

столь раннее начало сезона является аномальным, "что создаёт как сложности, так и новые возможности для отдельных производителей и трейдеров".

"В 2023 году в это время на рынке Украине только начинали появляться первые партии голубики из небольших теплиц, а оптовой торговли ягодой местного производства ещё не было. На рынке доминировала импортная голубика по ценам 400 грн/кг и более. Поэтому цены на голубику в настоящее время в разы ниже, чем это же время прошлого года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: участники рынка ожидают, что на этой неделе (1-7 июля) цены продолжат стремительно снижаться. Что:

негативно скажется на доходах фермеров;

однако создаст новые стимулы для экспорта голубики.

Какие цены в супермаркетах

Согласно же мониторингу OBOZ.UA, крупные сети украинских супермаркетов продают голубику по 359,89-399 грн/кг. В частности:

Megamarket – 398,9 грн/кг;

Auchan – 399 грн/кг;

Metro – 359,89 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине дешевеет морковь нового урожая. Так, в конце прошлой рабочей недели фермеры отгружали ее по цене 28-35 грн/кг, что в среднем на 26% дешевле, чем в конце прошлого периода. Что, вероятно, в будущем приведет к снижению цен на продукт в магазинах и супермаркетах. Причина же этого – сезонное увеличение предложения ранней моркови на фоне довольно сдержанного спроса.

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