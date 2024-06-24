Цены на популярную ягоду резко переписали: сколько сейчас стоит

Малиновый сезон 2024 года в Украине стартовал гораздо раньше, чем ожидалось. По сравнению с началом сезона 2023 года, оптовая стоимость малины в 2024 году уменьшилась с 350 гривен за килограмм до 180. Однако цены в супермаркетах остаются высокими, от 270 до 350 гривен за килограмм.

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Об этом OBOZ.UA сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. "Благодаря благоприятной погоде старт сезона малины состоялся на три недели раньше прошлогоднего, что дало хороший урожай и ощутимо более низкие цены", – говорится в сообщении.

По сравнению с началом сезона 2023 года, в 2024 году стоимость малины снизилась с 350 гривен за килограмм до 180, что меньше на 48,57%. Внутренний рынок малины остается стабильным.

Цены на малину в магазинах

Хотя средняя цена малины упала, стоит отметить, что в розничных магазинах цена может варьироваться от 270 до 350 гривен за килограмм. Это зависит от качества, сорта и места продаж. Важно также учитывать, что малина является скоропортящимся продуктом, поэтому транспортировка и хранение могут влиять на конечную стоимость для потребителя.

METRO – 249 грн/кг;

NOVUS – 279 грн/кг;

Сильпо – 399 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, оптовые цены на вишню в Украине снизились на 20% по сравнению с прошлым годом и составляют 50-60 грн/кг, однако в супермаркетах она остается дорогой – около 90 грн. Пик сезона для консервирования ожидается в конце июня – начале июля, тогда цены могут немного снизиться.

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