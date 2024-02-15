Помогает России "поднимать" нефтяную промышленность: объявлен новый международный спонсор войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло ирландско-американского производителя нефтедобывающего оборудования Weatherford International в перечень международных спонсоров войны. Эта компания продолжает держать производственные мощности в РФ и платить там налоги, при этом усиливая нефтедобывающая отрасль РФ. А именно нефтегаз является главным источником средств, которые Кремль использует для войны против Украины.

Так, Weatherford International попала в список "Война и санкции" в качестве международного спонсора войны 15 февраля. Перечень составляет НАПК совместно с Министерством юстиции Украины.

Weatherford International специализируется на производстве и снабжении нефтедобывающего оборудования и предоставлении сервисных услуг нефтегазовым предприятиям. Компания работает в России уже 16 лет, имеет более 2,5 тыс. местных сотрудников.

На территории страны-агрессора расположены сервисные предприятия, базы и машиностроительные заводы компании. Среди партнеров Weatherford в России есть и нефтяной гигант "Роснефть", которая остается основным заказчиком ее услуг.

В России Weatherford представлена через три "дочки" – ООО "Везерфорд Холдингз (Рус)", ООО "Везерфорд" и ООО "Везерфорт Бизнес Сервис". В 2022 году они вместе уплатили налогов в бюджет агрессора более чем на 15 млн долл.

"Компания также продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций по России. В период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, она импортировала товаров в Россию почти на 1,5 млн долл. Среди них материалы и запчасти для нефтегазовой промышленности (фитинги, клапаны, валы, прокладки, пластмассовые изделия, подшипники)", – отметили в НАПК.

Weatherford собирается и дальше продолжать работу в РФ. При этом в своей отчетности компания пообещала выполнять договорные обязательства "с учетом международных санкций".

На самом же деле Weatherford перестроила каналы поставки оборудования, заменив поставщиков на российские или на другие иностранные компании. "Это демонстрирует не только экономическую и технологическую поддержку агрессора компанией, но и идеологическую", – считают в НАПК.

Список международных спонсоров войны: для чего он нужен

Weatherford – далеко не первая компания, попавшая в указанный список. В него уже внесены такие гиганты как Subway, Viciunai Group (бренд VIČI), Nestle, PepsiCo, Mars, Japan Tobacco International, Philip Morris International, Alibaba Group, Bacardi, Unilever, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi, Geely и многие другие.

Включенные в список международных спонсоров войны компании попадают в базу World-Check. Это не чревато им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками. Кроме того, официальные структуры активно призывают к бойкоту продукции таких компаний.

Впрочем, все компании из списка пока продолжают работу в Украине (конечно, если и до того были представлены на нашем рынке), потому что НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но если против таких бизнесов будут введены санкции СНБО, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в список международных спонсоров войны внесли ведущего мирового производителя шоколада Barry Callebaut (Швейцария). Компания до сих пор владеет в России тремя фабриками и платит налоги в бюджет страны-агрессора.

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