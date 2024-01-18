Шоколад на крови: ведущий мировой производитель объявлен международным спонсором войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло ведущего мирового производителя высококачественного шоколада и какао-продуктов – швейцарскую Barry Callebaut – в перечень международных спонсоров войны. Причина – он до сих пор владеет в России 3 фабриками и платит налоги в ее бюджет.

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Об этом сообщили в самом НАПК. Там отметили, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Barry Callebaut:

доставляла агрессору шоколад под видом товаров первой необходимости – хотя по российскому законодательству "ни шоколад, ни какаосодержащие продукты питания не относятся к продовольственным товарам первой необходимости";

– хотя по российскому законодательству "ни шоколад, ни какаосодержащие продукты питания не относятся к продовольственным товарам первой необходимости"; поставляла свою продукцию российской кондитерской фабрике, шоколад которой входит в сухпайки армии России.

"Каждое четвертое изделие из шоколада и какао в мире изготовлено из продукции этой компании. …Шоколад должен поднимать настроение, но ведущий мировой производитель шоколада избрал другой путь. Вместо того чтобы дарить положительные эмоции людям, он решил работать на крови", – рассказали в НАПК.

Там отметили: Barry Callebaut работает в России более 15 лет и имеет на ее территории три фабрики. Кроме того, в Москве даже располагается Академия Шоколада Barry Callebaut – "вторая по размерам в компании".

Заплатили России десятки миллионов долларов налогов

Как рассказали в НАПК, в России Barry Callebaut осуществляет свою деятельность через ООО "Барри Каллебаут НЛ Раша" и ООО "Барри Каллебаут Калининград". Вместе они уплатили налогов в бюджет агрессора на свыше 33 млн долларов в 2022 году.

"Также ООО "Барри Каллебаут НЛ Раша" является учредителем ЗАО "Инфорум-Пром" и ООО "Гор Трейд". Они в 2022 году уплатили налогов в России на почти 500 тыс. долларов", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, в 2023 году на рынок России компанией было импортировано товаров на сумму более 94 млн долларов. Что более чем в три раза превышает показатели 2022 года.

Не осуждают войну

Кроме того, отметили в НАПК, исполнительный директор компании Питер Бун ранее не стал называть начатую Россией войну войной. Вместо этого он прибег к определению "военная операция" – созвучному с тем, которое пропагандирует Кремль. Также он отметил, что в войне виноваты политики, а не народ – а потому люди не должны оставаться без продукции его компании.

"Военная операция в Украине была начата российским правительством, а не российским народом. Это разница, которую мы помнили, принимая эти трудные решения. Кроме того, мы являемся компанией, которая будет поддерживать своих клиентов. Нам не кажется правильным отстраниться от наших клиентов и оставлять без продукции потребителей, которые не просили об этой военной операции", – сказал Бун.

Более того, подчеркнули в НАПК, никаких попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было. "Barry Callebaut продолжает активно поддерживать экономику России и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины", – резюмировали в агентстве.

Список международных спонсоров войны – что он значит для бизнеса

Barry Callebaut далеко не первая компания, попавшая в указанный список. В него уже внесены Subway, Viciunai Group (бренд VIČI), CRCC, Rockwool, Nestle, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPС), PepsiCo, Mars, Şişecam Group, Japan Tobacco International, Philip Morris International, Alibaba Group Holding Limited, Bacardi, Unilever, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi, Geely и многие другие.

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками. Кроме того, официальные структуры активно призывают к бойкоту продукции таких компаний.

Впрочем, все компании из списка пока продолжают работу в Украине (разумеется, если и до того были представлены на нашем рынке), т. к. НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но если против таких бизнесов будут введены санкции СНБО, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАПК приостановило статус международного спонсора войны для венгерского OTP Bank и пяти греческих компаний-перевозчиков. Однако если греческие фирмы остались в списке в особом статусе, OTP Bank исчез из перечня.

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