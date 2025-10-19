Получают от 80 до 100 тысяч гривен: кому работодатели готовы платить такие зарплаты

В Украине больше всего зарабатывают представители ИТ-сферы, оборонного сектора, недвижимости, автобизнеса и страхования, где зарплаты достигают 80-100 тысяч гривен в месяц. В то же время самые низкие доходы получают работники без специального образования и квалификации – основном в сфере обслуживания и на должностях с простым физическим трудом.

Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в комментарии СМИ. По ее словам, средняя заработная плата в вакансиях, размещенных на Едином портале, сейчас составляет около 23 тысяч гривен, что на две тысячи больше, чем в прошлом году.

Рост зарплат, хоть и неравномерный, происходит практически во всех секторах – особенно там, где остро не хватает кадров. Самые высокие заработки наблюдаются в Силах безопасности и обороны, где повышение выплат является оправданным в условиях войны. Высокие доходы также предлагают в сфере ИТ, недвижимости, связи, автобизнесе, HR и страховании. По словам Жовтяк, специалисты технического профиля – программисты, тестировщики, инженеры, автоэлектрики-диагносты, рихтовщики и автослесари могут рассчитывать на зарплаты от 80 до 100 тысяч гривен и выше.

Также спросом пользуются водители-дальнобойщики и машинисты кранов, для которых уровень оплаты достигает 90 тысяч гривен в месяц. Впрочем, найти работу с такой оплатой без опыта – непросто. Но если работник проявляет себя хорошо, работодатели часто идут навстречу, готовы пересматривать график работы, улучшать условия труда, предлагать соцпакет или медицинское страхование.

Что касается самых низких заработков, то минималку чаще всего получают работники без специального образования или квалификации. Отмечается, что это касается должностей, где не нужно иметь профессиональные навыки – например, рабочих с простой физической работой или работников сферы обслуживания без опыта.

Отдельная тенденция – уменьшение количества молодых людей на учете в центрах занятости. По словам Жовтяк, даже после того, как правительство разрешило мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу, заметного оттока молодежи не зафиксировано. До принятия разрешения на учете находилось 7,6 тысячи человек этой возрастной группы, сейчас около 6,5 тысячи. Уменьшение объясняется не эмиграцией, а общими тенденциями — началом учебного года, сезонными работами и активизацией трудоустройства в некоторых регионах.

