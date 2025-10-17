На одного рабочего – более 2 вакансий: в какой отрасли в Украине дефицит кадров взлетел до 30%

Строительный рынок – одна из отраслей с наибольшим дефицитом кадров в Украине, нехватка рабочих рук достигает 30%. Вследствие диспропорции, образовавшейся в этой индустрии, на одного кандидата приходится 2,4 вакансии.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Ukraine Construction Snapshot 2025 от IREX и EasyBusiness, которые опубликовала народный депутат Елена Шуляк ("Слуга народа"). Решению проблемы может способствовать привлечение иностранных строителей и возвращение украинцев из-за рубежа.

Кого не хватает на рынке

Сейчас строительный бизнес в Украине работает лишь на 60% от уровня 2021 года. Сильнее всего ощущается дефицит представителей таких профессий:

каменщиков;

арматурщиков;

бетонщиков;

электриков;

сварщиков.

На этом фоне специалисты не исключают, что на украинских объектах придется привлекать трудовых мигрантов из-за рубежа. Это уже время от времени практикуется – после 2022 года на строительстве в Украине начали работать выходцы из Африки и Азии, в частности из Непала, Индии, Бангладеша, Пакистана и Филиппин.

На данный момент на одного доступного кандидата приходится 2,4 вакансии – то есть дополнительная нагрузка проблему не поможет решить, поскольку дефицит сохранится даже если каждый строитель будет работать на полторы ставки. Поэтому важно до 2032 года как минимум удвоить число строителей – достичь экономического восстановления иным образом будет невозможно.

Насколько не хватает квалифицированных кадров

Другая проблема – нехватка специалистов, поскольку по специальности идут работать меньше половины выпускников строительных вузов. В результате выпускники профессиональных вузов составляют лишь 13-36% работников отрасли.

Главным барьером при поиске работников 70% работодателей называют именно отсутствие практических навыков. Ситуация схожа с общей тенденцией, поскольку не хватает таких специалистов:

мастеров отделки.

Поэтому авторы отчета призывают обновить систему подготовки кадров – чтобы она была непосредственно связана с работодателями, общинами и реальным строительством, ведь речь идет именно о восстановлении страны. Для этого также государство должно действовать в двух направлениях:

способствовать возвращению граждан из-за рубежа;

не исключать наем трудовых мигрантов из других стран.

Также OBOZ.UA сообщал, что безработица в Украине по состоянию на октябрь 2025 года охватывает около 93 тысяч зарегистрированных лиц, в то же время работодатели предлагают более 240 тысяч вакансий. Больше всего ищут работников в Киеве, Киевской и Львовской областях, тогда как на прифронтовых территориях, в частности в Донецкой, Херсонской и Николаевской областях, вакансий значительно меньше, чем соискателей работы.

