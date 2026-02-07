Польша хочет купить один из украинских госбанков: раскрыты детали

Польша готовится поглотить банк в Украине. Это может быть доля в одном из государственных банков, например, Ощадбанка или Укрэксимбанка.

Видео дня

Как сообщает польское издание wiadomosci, сейчас Польша является акционером Кредобанка. В будущем участие в еще одном украинском банке будет оказывать поддержку и ресурсы польскому бизнесу во время процесса реконструкции.

Вместе с тем польское правительство поддержало пакет помощи ЕС для Украины в размере 60 миллиардов евро, пятым по величине донором которого является Польша.

"Мы надеемся, что после быстрого окончания войны, или по крайней мере после прекращения огня, мы сможем начать грандиозный план восстановления Украины. А это также означает большие инвестиции, значительные средства и большие начинания. Польша хочет принимать в них участие", – заявил польский премьер Дональд Туск.

Один из собеседников WP оценивает, что Украина сейчас эффективнее инвестирует в Польшу, чем Польша в Украину. Такими темпами Киев быстрее отстроит Польшу, чем наоборот. В качестве примера он приводит приобретение украинским бизнесменом Владимиром Петренко контрольного пакета акций Baltchem, компании по хранению и перевалке нефтепродуктов.

Украинцы также активны на рынке угля. Украинская компания Coal Energy была заинтересована в приобретении Siltech, чтобы иметь возможность – даже после вывода шахты Siltech из эксплуатации – эксплуатировать месторождение Бобрек-Меховице на границе Забже и Бытом. Украинская компания, котирующаяся на Варшавской фондовой бирже, планирует добыть 25 миллионов тонн угля.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинцы получили возможность отслеживать прохождение своих банковских платежей – в режиме 24/7. Для этого с 1 декабря 2025 года Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!