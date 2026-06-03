Когда Pepco откроет магазины в Украине: популярная польская сеть раскрыла сроки

Польская сеть дискаунтеров Pepco откроет первые магазины в Украине во второй половине 2026 года. Официальный запуск состоится в конце октября. Также компания уже назначила топ-руководителей украинского подразделения.

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Регионы, в которых откроются польские магазины, пока не раскрываются. Об этом сеть сообщила отраслевому изданию RAU.

Украина станет 20-м рынком для Pepco. Открытие магазинов стало частью стратегии сети, направленной на "контролируемую экспансию" в Центральной и Восточной Европе, заявили в компании.

Pepco специализируется на продаже недорогой одежды для всей семьи, товаров для дома, декора, детских вещей и сезонной продукции. По состоянию на 2026 год компания имеет более 4 тыс. магазинов в 18 странах и входит в состав Pepco Group. Летом-2026 планируются открытия в Северной Македонии, что станет 19-м рынком для сети. Ежемесячно Pepco обслуживает более 35 млн клиентов. Бренд уже работает в большинстве стран Центральной и Восточной Европы и активно расширяет присутствие в Западной Европе.

В сети также раскрыли, кто занял ключевые позиции в украинском подразделении. Так, Country Manager Pepco стал Арсен Старченко, Head of Expansion – Иван Омельченко, отдел кадров возглавила Марина Попова, а отдел финансов Ольга Агалиди.

"Наш бренд ценят миллионы покупателей по всей Европе, от Португалии и Румынии до Эстонии и Италии, и мы рады, что вскоре к ним смогут присоединиться и украинские потребители. Мы с нетерпением ждем пилотного открытия первых магазинов Pepco... Мы рады выйти на украинский рынок и предложить украинским семьям наш формат магазинов", – отметил операционный директор Pepco в регионе Центральной и Восточной Европы Марцин Станко.

Выход Pepco на рынок Украины: что предшествовало

Слухи о выходе Pepco на рынок Украины появились еще в начале апреля-2026. Тогда медиа и некоторые участники рынка утверждали, что уже шел поиск оптимальных локаций, а также велись переговоры с подрядчиками о проведении работ по обустройству на отдельных объектах.

Отмечалось, что открытие первых точек запланировано на 2026 год. Предварительно, речь шла о 5-10 магазинах.

В конце мая Pepco официально подтвердила выход на украинский рынок. Генеральный директор группы Стивен Борхерт заявил в отчете за первое полугодие 2026 финансового года, что компания планирует тестовый запуск магазинов в "тщательно отобранных регионах" Украины.

Борхерт отметил, что решение о запуске в Украине приняли из-за высокой узнаваемости бренда среди украинских покупателей. В то же время в Pepco отметили, что при открытии магазинов ключевым фактором будет безопасность работников.

В целом компания объявила о масштабном расширении по всей Европе. В 2027-2030 годах Pepco планирует открыть не менее 600 новых магазинов в странах Западной Европы. Фактически речь идет об удвоении нынешней сети в этом регионе.

По итогам первого полугодия 2026 финансового года группа получила 2,47 млрд евро выручки – это на 5% больше, чем годом ранее. Базовая EBITDA выросла на 17,5% – до 516 млн евро, а чистая прибыль после налогообложения подскочила более чем на 52%.

Основной бренд Pepco обеспечил 2,3 млрд евро дохода. В компании заявляют, что сеть демонстрирует шестой подряд квартал роста продаж.

Как сообщал OBOZ.UA, польский аналог Amazon также планирует выход в Украину. Маркетплейс может начать работу уже в июне и хочет составить конкуренцию торговой площадке Rozetka.

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