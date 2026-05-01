Международная сеть выходит из Украины: какие магазины закроются

Международная мультибрендовая сеть обувных магазинов SuperStep объявила о полном выходе своего бизнеса с украинского рынка. Шесть магазинов прекратят работу в течение мая-июня 2026 года.

Об этом сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины. Генеральный директор Eren Retail Group в Украине, которая управляет сетью, Зафер Озбай назвал это решение результатом стратегического анализа глобальной деятельности и структуры каналов сбыта.

"Мы решили оптимизировать нашу бизнес-модель и перераспределить ресурсы на те сферы, где мы видим высшую долгосрочную эффективность", – пояснил он, добавив, что Украина остается важным рынком и этот шаг не является свидетельством его слабости.

Какие магазины закроются

По состоянию на конец апреля 2026 года в Украине работает шесть офлайн-точек SuperStep. Они открыты в таких торговых центрах:

Lavina Mall и Dream – Киев.

Forum Lviv и Victoria Gardens – Львов.

Riviera Shopping City – Одесса.

"Караван" – Днепр.

Рынок уже отреагировал на уход SuperStep. В столичном ТРЦ Respublika Park на месте сети еще в марте открылся Puma в новой концепции Field of Play – первый в Украине магазин в таком формате. А площадь SuperStep в ТРЦ Gulliver рассматривает New Balance – для открытия обновленного магазина площадью более 300 кв. м.

Также работает онлайн-магазин – его дальнейшая судьба пока не уточняется.

Что будет с Lacoste

Озбай отдельно подчеркнул: закрытие касается исключительно SuperStep. Сеть Lacoste продолжает работу в штатном режиме – сейчас в Украине действует 12 магазинов бренда: девять в Киеве и по одному в Одессе, Днепре и Львове.

SuperStep: что известно о сети

Сеть основана в 2012 году в Стамбуле – она работает в сегменте sport-casual и lifestyle и предлагает сникеры, аксессуары и текстиль мировых брендов: Nike, Adidas, Puma, Reebok, New Balance, Lacoste, Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Saucony.

В Украину SuperStep пришел в 2015 году, открыв первый магазин в киевском ТРЦ Sky Mall. К 2018-му сеть уже насчитывала пять точек – четыре в столице и одну во Львове.

Показательно, что бренд не остановился даже после начала полномасштабного вторжения – наоборот, продолжал расширяться. В частности открылись магазины в таких торговых центрах:

2023 – Victoria Gardens;

2024 – ТРЦ Dream и ТРЦ Караван;

2025 – обновленное пространство в Forum Lviv.

Таким образом, за одиннадцать лет работы в Украине сеть прошла путь от одного магазина до полноценного национального присутствия. Несмотря на это, теперь турецкая материнская компания полностью ее сворачивает.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что компания Inditex разорвала договоры аренды с торговыми центрами в Днепре, Харькове и Одессе. Это означает, что бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, которые принадлежат испанскому конгломерату, официально не вернутся в эти города.

