Польский аналог Temu и Amazon планирует выход в Украину: маркетплейс может начать работу уже в июне

Польский маркетплейс Allegro, который называют аналогом Temu и Amazon планирует выйти на украинский рынок и уже в июне может запустить первый этап работы – заказ товаров из Польши с доставкой в Украину через "Новую почту". В дальнейших планах компании – постепенное открытие платформы и возможность продажи для украинских продавцов.

Видео дня

Об этом сообщают польские медиа, в частности Wiadomosci Handlowe, ссылаясь на неофициальные источники, знакомые с подготовкой проекта. По данным издания, компания уже активно тестирует инфраструктуру и логистические процессы для работы с украинскими покупателями.

На старте Allegro планирует запустить ограниченную модель трансграничной торговли. Украинские пользователи смогут заказывать товары у польских продавцов с доставкой в Украину. Ожидается, что на первом этапе в программе примут участие лишь несколько сотен продавцов из Польши.

Запуск этого этапа, по предварительным данным, запланирован уже на июнь 2026 года. Ключевым логистическим партнером проекта, по неофициальной информации, может стать "Новая почта". Именно через нее планируется доставлять посылки, что должно упростить запуск международной торговли без открытия полноценных складов на старте.

По имеющейся информации, украинский рынок рассматривается компанией как многоступенчатый проект развития. Следующие этапы могут включать запуск полноценной платформы и открытие возможности продажи для украинских продавцов.

Отдельную роль в потенциальном запуске будет играть логистика. Украинский рынок уже сформировался вокруг быстрой доставки, где ключевую позицию занимает "Новая почта". Сотрудничество с ней позволяет Allegro сразу использовать готовую инфраструктуру доставки без необходимости создания собственной сети.

Какие еще польские магазины появятся в Украине

Кроме Allegro, на украинский рынок готовится выйти еще один крупный польский бренд – сеть дискаунтеров Pepco, которая официально подтвердила запуск в Украине. Компания планирует тестовое открытие первых магазинов уже в 2026 году в "тщательно отобранных регионах", а ключевым фактором при расширении называет безопасность работников, учитывая военные риски.

О выходе на украинский рынок сообщил генеральный директор Pepco Group Стивен Борхерт. По его словам, решение приняли из-за высокой узнаваемости бренда среди украинцев и значительного потенциала для развития в ближайшие годы.

"Мы начинаем осторожную попытку выхода в отдельные регионы Украины. Это рынок, где бренд Pepco уже очень узнаваем и имеет значительный потенциал для развития группы в ближайшие годы", – заявил Борхерт. Pepco специализируется на товарах доступного ценового сегмента и известна как один из крупнейших европейских дискаунтеров в категориях:

недорогая одежда для всей семьи;

товары для дома;

декор;

детские вещи;

сезонные товары.

По состоянию на 2026 год сеть имеет более 4 тысяч магазинов в 18 странах, а ежемесячно обслуживает более 41 миллиона покупателей. Слухи о выходе Pepco в Украину появились еще в начале апреля 2026 года. Тогда сообщалось, что компания уже ищет оптимальные локации и ведет переговоры с подрядчиками по обустройству торговых точек.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем международная мультибрендовая сеть магазинов обуви SuperStep объявила о полном уходе с украинского рынка. Шесть магазинов прекратят работу в течение мая-июня 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!