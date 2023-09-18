Половину пенсии без предупреждения начал забирать банк: виноватыми оказались мошенники, а жертвой может стать любой 

Овидиопольский районный суд Одесской области обязал "Райффайзен Банк" вернуть пенсионерке 24 тыс. грн, которые списали с ее кредитки, а также 3,4 тыс. грн, которые банк забрал с пенсионной карты. Как удалось выяснить во время судебного заседания, деньги с кредитки списали мошенники.

Об этом говорится в решении суда по делу 509/2612/23. Так, в мае 2023-го пенсионерка подал иск против "Райффайзен Банка", а уже в сентябре суд принял решение. Женщина получала пенсию на карту банка еще с 2013-го. В 2019-м сотрудник банка убедил ее также открыть кредитную карту.

Женщина кредитной картой не пользовалась, однако в мае 2023-го заметила, что размер ее пенсии уменьшился на 1198,24 грн. Оказалось, что банк списывает часть пенсии в счет погашения долга по кредитке. По закону банк имеет право списывать до 50% пенсии, однако только в том случае, если такое списание является законным.

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Пенсионерка обратилась в Киберполицию. Там начали расследовать действия мошенников. Они украли с кредитки 24 тыс. грн (перевели деньги на другой счет). Женщина также обратилась в банк. Но в "Райффайзене" прислали ответ: якобы женщина сама несет ответственность за сохранность своих персональных данных. А если мошенники смогли украсть деньги, значит, они получили информацию от клиентки.

Однако суд с таким аргументом не согласился. Виноватым признали банк. Пенсионерка просила в иске восстановить ее кредитный счет на 24 тыс. грн, вернуть 3417,99 грн пенсии, которые успел забрать банк, а также возместить 4 тыс. грн, которые она потратила на юридическую помощь. Суд удовлетворил все требования, кроме возмещения стоимости юридических услуг.

Как ранее писал OBOZREVATEL, клиентка ПриватБанка пожаловалась: банк без объяснения причины закрыл ее счета, доступ к банковскому приложению. В финансовом учреждении пояснили, что они обязаны проводить финансовый мониторинг и имеют права разорвать отношения с клиентом, который нарушил правила.

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