ПриватБанк закрывает счета украинцев без предупреждения: по какой причине и что происходит 

Клиентка ПриватБанка пожаловалась: банк без объяснения причины закрыл ее счета, доступ к банковскому приложению. В финансовом учреждении пояснили, что они обязаны проводить финансовый мониторинг и имеют права разорвать отношения с клиентом, который нарушил правила.

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Об этом клиентка банка написала в специализированном форуме Минфин. "Я являюсь клиентом банка уже много лет. За все это время никаких противоправных действий с моей стороны не было. Всегда выполняла все условия договора", – рассказывает клиентка банка.

В августе клиентка получила письмо от банка о том, что сотрудничество с ней прекращается. При этом причину ей так и не назвали. "В настоящее время нахожусь за границей, физически в отделение банка попасть не могу по приведенным выше причинам. Считаю действия банка необоснованными и неприемлемыми для меня, что банк даже не пообщавшись со мной принял такое решение", – пожаловалась она.

В "Привате" объяснили: банк обязан обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, к началу и в процессе их проведения. "К сожалению, ваше обслуживание в банке ограничено. При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Дополнительно вам был направлен официальный ответ по данному вопросу", – пояснили в банке.

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