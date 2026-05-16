Дело 'Династия': какие меры пресечения избрал ВАКС четырем фигурантам

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще четырем фигурантам по делу о легализации имущества, добытого преступным путем. Речь идет о производстве, связанном со строительством коттеджного городка в селе Козин Киевской области.

Информацию о решении суда обнародовал официальный канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В САП заявили, что все четверо подозреваемых являются подконтрольными бывшему вице-премьер-министру.

Следственные судьи ВАКС определили подозреваемым залоги на общую сумму более 55 млн грн. Среди фигурантов – соучредители обслуживающего кооператива, директор частного общества и доверенное лицо бывшего вице-премьер-министра.

В ведомстве также напомнили, что самому бывшему чиновнику и бизнесмену уже ранее избрали меры пресечения в рамках этого и другого уголовного производства.

"Вопрос об обращении в суд с другими ходатайствами еще решается", – отметили в прокуратуре.

Какие залоги определили

Суд определил для соучредителей обслуживающего кооператива залоги в размере 10,6 млн грн и 9,9 млн грн.

Директору частного общества назначили залог в 20 млн грн.

Еще 15 млн грн залога суд определил доверенному лицу министра. Других деталей относительно дополнительных обязанностей подозреваемых в сообщении прокуратуры не уточнили.

Схема застройки

По данным досудебного расследования, в 2020 году тогдашний министр развития общин и территорий решил построить частный коттеджный городок с собственным спа-комплексом в Козине. Для реализации проекта, как утверждают следователи, он привлек людей с политическим и экономическим влиянием.

Среди будущих соинвесторов правоохранители называют тогдашнего руководителя Офиса президента и известного бизнесмена. Именно вокруг этого строительства, по версии следствия, и могла действовать схема легализации средств в особо крупных размерах.

В деле фигурирует сумма 460 млн грн. И это лишь один из эпизодов большого расследования, которое продолжается уже не первый месяц.

Что предшествовало

11 мая НАБУ сообщило, что разоблачило организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области. По версии следствия, бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак является одним из ее участников.

Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

По версии следствия, деньги на строительство могли поступать через коррупционные схемы. Правоохранители считают, что фигуранты дела договорились о возведении четырех частных резиденций для личного проживания.

Площадь каждого дома составляет около 1000 квадратных метров, а ориентировочная стоимость – около 2 млн долларов. Строительство велось на земельных участках общей площадью более 8 гектаров, которые оценивают более чем в 6 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен как часть залога за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака. Легендарный форвард киевского "Динамо" довел общую сумму до 45.5 млн при необходимых 140 миллионах.

