Поезда в Украине опаздывают почти на 7 часов: что известно и какие рейсы курсируют с наибольшей задержкой

Из-за российских обстрелов и их последствий для инфраструктуры по состоянию на 8 марта часть поездов в Украине курсирует с задержками до нескольких часов. Больше всего отстают от графика рейсы Киев – Холм и Киев – Варшава, которые опаздывают более чем на пять-семь часов.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". После завершения ремонтных работ железнодорожники больше не планируют ночных объездных маршрутов, что должно сделать график путешествий более прогнозируемым для пассажиров.

В то же время из-за предыдущих сбоев в работе инфраструктуры, технических причин и последствий российских атак часть рейсов все еще курсирует с существенными задержками. В железнодорожной системе существует так называемый "эффект цепи", если один рейс опоздал, это может повлиять на следующий, ведь те же вагоны и локомотивы используются для следующих поездок. Именно поэтому даже после завершения ремонтов некоторые поезда еще отправляются с опозданием.

Железнодорожники отмечают, что вопрос безопасности остается приоритетом. В случае появления любой потенциальной угрозы рядом с поездом или на маршруте его движения специальные мониторинговые группы могут принять решение о временной остановке поезда.

В таких случаях пассажирам могут объявить эвакуацию. Хотя такие ситуации случаются редко, они необходимы для обеспечения безопасности людей, особенно в условиях войны. Для подготовки пассажиров к возможным нестандартным ситуациям в мобильном приложении железной дороги опубликовали специальную памятку с инструкциями по действиям в чрезвычайных обстоятельствах.

Чтобы быстрее стабилизировать график движения, железнодорожники временно изменили схему работы на некоторых направлениях. В частности, на харьковском, запорожском и горном маршрутах длинные рейсы частично разделили на более короткие с пересадками.

Такой подход позволяет быстрее "вращать" вагоны и сокращать задержки. Например, один из рейсов, который ранее курсировал из Запорожья в Ясини, теперь ограничен маршрутом до Ивано-Франковска. Далее пассажиров перевозит отдельный поезд между Ивано-Франковском и Ясиней.

Благодаря этому задержка на обратном рейсе удалось сократить примерно с восьми часов до около одного часа сорока минут. "Укрзалізниця" также координирует свою работу с европейскими партнерами, чтобы пассажиры могли осуществлять пересадки даже в случае задержек.

В частности, польские перевозчики удерживают автобусы в Варшаву для пассажиров поезда №119 по маршруту Киев – Холм, это позволяет людям продолжить путешествие в польскую столицу даже в случае опоздания поезда. По состоянию на 8 марта ряд поездов продолжает движение с задержками различной продолжительности. Наибольшее отставание от графика зафиксировано на таких рейсах:

№19/20 Киев – Холм задержка около 7 часов;

№67/68 Киев – Варшава задержка 5 часов 35 минут;

№113/114 Ужгород – Харьков задержка 4 часа 26 минут;

№23/24 Холм – Киев задержка 4 часа 22 минуты;

№93/94 Холм – Харьков задержка 3 часа 55 минут.

Задержки более двух часов также имеют поезда:

Киев – Рахов;

Запорожье – Перемышль;

Ужгород – Днепр;

Днепр – Ужгород; Днепр Ужгород;

Днепр – Львов;

Киев – Сумы;

Запорожье – Ясиня;

Киев – Вена;

Харьков – Киев.

Причиной большинства задержек являются технические факторы и опоздания предыдущих рейсов, которые влияют на оборот вагонов. Железнодорожники объясняют, что даже если поезд отправляется с опозданием, во время движения он может частично наверстать график. Машинисты часто сокращают отставание на отдельных участках маршрута, если это позволяет ситуация на путях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в воскресенье, 8 марта, в Днепропетровской области не будет курсировать ряд пригородных поездов. Причина временных изменений – влияние боевых действий.

