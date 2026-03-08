Часть поездов "Укрзалізниці" 8 марта не будет курсировать: в чем причина
В воскресенье, 8 марта, в Днепропетровской области не будет курсировать ряд пригородных поездов. Причина временных изменений – влияние боевых действий.
Об этом вечером 7 марта сообщили в официальном Telegram-канале о пригородных сообщениях "Укрзалізниці". Некоторые поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам.
Не будут курсировать такие поезда:
- №6412 Кривой Рог – Радушная;
- №6413 Радушная – Кривой Рог;
- №6471 Радушная – Кривой Рог;
- №6472 Кривой Рог – Радушная;
- №6474 Кривой Рог-Главный – Никополь;
- №6473 Радушная – Кривой Рог-Главный.
По ограниченному маршрутому будут курсировать:
- №6475 Кривой Рог-Главный – Тимково (вместо Радушная –Тимково);
- №6476 Тимково – Кривой Рог-Главный (вместо Тимково — Радушная).
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в результате массированной атаки РФ и повреждений железнодорожной инфраструктуры 7 марта ряд поездов "Укрзализныци" в Ривненской, Винницкой и Житомирской областях вынужденно меняли маршруты. При этом некоторые поезда задерживались более чем на семь с половиной часов.
