Часть поездов 'Укрзалізниці' 8 марта не будет курсировать: в чем причина

В воскресенье, 8 марта, в Днепропетровской области не будет курсировать ряд пригородных поездов. Причина временных изменений – влияние боевых действий.

Об этом вечером 7 марта сообщили в официальном Telegram-канале о пригородных сообщениях "Укрзалізниці". Некоторые поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам.

Не будут курсировать такие поезда:

№6412 Кривой Рог – Радушная;

№6413 Радушная – Кривой Рог;

№6471 Радушная – Кривой Рог;

№6472 Кривой Рог – Радушная;

№6474 Кривой Рог-Главный – Никополь;

№6473 Радушная – Кривой Рог-Главный.

По ограниченному маршрутому будут курсировать:

№6475 Кривой Рог-Главный – Тимково (вместо Радушная –Тимково);

№6476 Тимково – Кривой Рог-Главный (вместо Тимково — Радушная).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в результате массированной атаки РФ и повреждений железнодорожной инфраструктуры 7 марта ряд поездов "Укрзализныци" в Ривненской, Винницкой и Житомирской областях вынужденно меняли маршруты. При этом некоторые поезда задерживались более чем на семь с половиной часов.

