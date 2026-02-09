Поезда "Укрзалізниці" меняют маршруты: в чем причина и куда теперь направляются

Из-за ситуации в Сумской и Черниговской областях "Укрзалізниця" вынужденно меняет часть своих маршрутов. Отдельные рейсы отменены (их не будет как минимум 9 февраля).

Об этом пресс-служба компании сообщила накануне. Поздно вечером в воскресенье, 8-го числа, в Telegram-канале УЗ появились подробности.

Какие изменения будут применяться в понедельник, 9 февраля?

"Ряд маршрутов пригородных поездов будет сохраняться с/до станции Кролевец (Сумщина. – Ред.), а до станции Сновск (Черниговщина) временно не будем курсировать", – рассказали железнодорожники.

Поэтому местные маршруты в первый день новой недели будут такими:

№ 6541 Кролевец – Конотоп (вместо Неплюево – Конотоп);

(вместо Неплюево – Конотоп); № 6542 Конотоп – Кролевец (вместо Конотоп – Неплюево);

(вместо Конотоп – Неплюево); № 6543/6544 Кролевец – Конотоп (вместо Неплюево – Конотоп).

Что касается других сообщений, то временно НЕ будут курсировать 9 февраля такие рейсы:

№6502 Сновск – Бахмач-Пас ;

; №6501 Бахмач-Пас. – Сновск ;

; №6504 Сновск – Бахмач-Пас ;

; №6503 Бахмач-Пас. – Сновск.

"Просим учитывать изменения в движении", – призвали представители компании.

