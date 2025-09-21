Подскочат ли цены на бензин в октябре: украинцам рассказали, чего ждать от рынка топлива

В Украине оснований для резкого скачка цен на бензин в октябре нет. Однако эксперты предупреждают о возможном подорожании, которое ограничится 20-60 коп/л. Средняя цена топлива А-95 сейчас составляет 58,8 грн/л, и даже после коррекции не превысит 59,4 грн/л.

Об этом рассказал эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. Причиной опасений стали возможные санкции против румынского порта Констанца, который обеспечивает до 25% морского импорта топлива для Украины.

Куюн пояснил, что часть этого ресурса имеет индийское (42%) и турецкое (34%) происхождение. В случае запрета на импорт индийского топлива, которое изготавливается из российской нефти, действительно может потребоваться замена источников поставок.

Впрочем, по словам эксперта, речь не идет о полном "бане" импорта. Украинское правительство и участники рынка уже ведут консультации, чтобы вовремя подготовиться и избежать дефицита. Кроме того, Румыния заинтересована в сохранении транзита, ведь война в Украине фактически дала порту Констанца "вторую молодость" и терять такой источник доходов страна не планирует.

Куюн подчеркивает, что даже в случае замены индийского ресурса влияние на розничные цены будет минимальным. "Возможны дополнительные расходы трейдеров в $5-15 за тонну – это около 20-60 копеек на литре. Но даже при худшем сценарии на заправках никто дергать цены не будет", – пояснил эксперт.

Для понимания, сейчас средняя стоимость бензина А-95 в Украине составляет 58,8 грн/л (по данным "Минфина"). Даже в случае роста на 60 копеек цена составит около 59,4 грн/л – значительно меньше прогнозируемых в медиа 65 грн.

Более того, с августа в Украине фиксируется снижение цен: А-95 подешевел с 59 до 58,75 грн/л, и эта тенденция в сентябре может сохраниться. Специалисты отмечают, что больше, чем цены, профессиональные круги беспокоит вопрос зимних марок топлива. Индийский дизель хорошо выдерживает низкие температуры, тогда как продукция из Турции или средиземноморских НПЗ может замерзать уже при -5°C, это может стать вызовом во время зимнего сезона.

Куюн также добавил, что США призывают ЕС блокировать импорт нефтепродуктов из Индии и Турции, изготовленных из российского сырья, чтобы переориентироваться на американскую нефть и СПГ. Украина, по его словам, уже движется в этом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России фиксируется острый дефицит топлива, который затронул не менее 20 регионов, включая оккупированные территории Украины. Руководитель ЦПД СНБО, сообщил, что главной задачей для российских властей стало сохранение стабильности поставок только в два города – Москва и Санкт-Петербург.

