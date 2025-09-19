Дефицит горючего охватил около 20 регионов России: Путин приказал спасать только два города

В России фиксируется острый дефицит топлива, который коснулся по меньшей мере 20 регионов, включая оккупированные территории Украины. Лейтенант Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО, сообщил, что главной задачей для российских властей стало сохранение стабильности поставок только в два города – Москва и Санкт-Петербург.

Видео дня

Служба внешней разведки Украины подтвердила на своем сайте, что ситуация с топливом в РФ ухудшается. В сообщении указано, что дефицит охватил сразу несколько областей, а одновременно происходит резкий рост цен на нефтепродукты.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин марки "АИ-92" 17 сентября достиг 73,2 тыс. рублей за тонну – рекордного показателя.

Причины кризиса

Власти РФ признают, что на ситуацию повлияло сразу несколько факторов. В частности, с августа из строя вышли 13 нефтеперерабатывающих заводов с мощностью более 119 млн тонн в год. Министерство энергетики вынуждено было пересматривать графики ремонта, чтобы хоть немного повысить поставки бензина на внутренний рынок.

Дополнительно дефицит вызвали низкие запасы в розничных сетях – из-за высоких кредитов региональные операторы не смогли сформировать резервы, что уже привело к закрытию заправок в нескольких областях.

Монополия компаний

Ситуацию осложняет поведение крупнейших госкомпаний – "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и "Татнефти". Они сознательно ограничивают поставки на рынок, задерживая отгрузки законтрактованного топлива и отдавая предпочтение собственным сетям АЗС.

Для корпораций экономически выгоднее уплатить 5% штрафа за невыполнение биржевых обязательств, чем отправлять бензин на рынок.

Последствия для РФ

Аналитики прогнозируют, что зимой 2025/2026 годов кризис только усугубится. Россия станет еще более зависимой от импорта нефтепродуктов из Беларуси, Казахстана и Китая. Кроме роста цен и проблем для населения, это создаст дополнительные логистические риски, особенно для обеспечения армии на оккупированных территориях Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские дроны с начала августа регулярно "посещают" крупные российские НПЗ. Атакам подверглись Новокуйбышевский, Рязанский (дважды), Афипский (дважды), Саратовский (дважды), Волгоградский (дважды), Сызранский (дважды), Новошахтинский, Куйбышевский, Краснодарский, Ильский, Ново-Уфимский, Киришский заводы.

В результате ударов в РФ производство бензина сократилось почти на 20%. И это не могло не сказаться на рынке продаж.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!