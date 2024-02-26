Подорожает все: как изменятся цены на бензин, дизель и автогаз в Украине в марте

В Украине в следующем месяце увеличатся цены на разные виды горючего, однако подорожание не будет значительным. Ожидается, что в марте стоимость бензина и дизеля поднимется максимум на 1 грн/л.

Цены на автогаз на АЗС тоже поднимутся, но незначительно. Такой прогноз озвучил аналитик консалтинговой компании Нафторинок Александр Сиренко "Фактам ICTV".

По словам эксперта, сейчас нефть растет в цене, и этого мало кто ждал. На это влияют нерыночные факторы – события в Красном море, где йеменские хуситы атакуют торговые суда. Поэтому нефть прибавила по меньшей мере на 8% в цене, отметил эксперт.

Аналитик добавил, что едущее из Европы топливо привязано к котировкам на нефтепродукты, а не на нефть. Поэтому динамика не столь стремительна, как на сырье.

К тому же сейчас не так массово растут цены. Стоимость поднимают сети АЗС, которые продавали по самым низким ценам – они откорректировали их, прибавив 50-70 копеек за литр.

На цены на горючее также оказывает влияние блокада польской границы протестующими. Это событие отражается на рынке газа.

"Хорошая новость в том, что с польской границы ездил российский дешевый газ, которого нам завезли многие в январе. Сейчас из-за блокады ввоз перекрыт, и мы пытаемся их завозить другими путями. Плохая новость – цена на газ растет, и на прошлой неделе ценник в опте поднялся на 10% на газ", – добавил Сиренко.

Эксперт утверждает, что на АЗС если и будет изменение в цене, то незначительно. "Сейчас средняя цена на бензин составляет 51,26 грн/л и 51,42 грн/л на дизель. Не думаю, что стоимость увеличится на более чем на 1 грн до конца февраля. Ценовые движения будут, но цены вырастут у тех поставщиков, которые продавали горючее по 46 грн/л". – прогнозирует он.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцы могут самостоятельно, в домашних условиях проверить качество бензина. Один из способов – из-за запаха бензина. Качественный бензин должен иметь слабый запах, отсутствие удивительных ароматов или запаха гнилости.

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