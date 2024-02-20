Как украинцам проверить, качественный бензин и не застоял ли он: озвучено топ-5 советов

Украинцы могут самостоятельно в домашних условиях проверить качество бензина. Один из способов – из-за запаха бензина. Качественный бензин должен иметь слабый запах, отсутствие удивительных ароматов или запаха гнилости.

О том, какие еще есть способы проверки – расскажет OBOZ.UA.

Проверьте марку бензина

Качественный бензин должен иметь соответствующую маркировку и сертификацию.

Посмотрите на цвет бензина

Он должен быть прозрачным или светло-желтым. Некачественный бензин может иметь черный цвет или оттенок.

Проверьте, не откладывается ли бензин на стенках бутылки или емкости

Если да, это может свидетельствовать о низком качестве бензина или его застоянии.

Используйте бензин в своем автомобиле и наблюдайте за работой двигателя

Если вы замечаете необычные звуки, потерю мощности или другие проблемы, это может свидетельствовать о низком качестве бензина. Если у вас есть сомнения относительно качества бензина, лучше обратиться к специалисту или производителю бензина для получения консультаций и рекомендаций.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что существует много мифов о том, как снизить расход топлива украинцам. Есть такие, которые в лучшем случае никак не окажут влияния на авто, а некоторые могут навредить.

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