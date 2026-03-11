Под блеском драгоценностей воруют у Украины почти 6 млрд грн в год: какая отрасль кишит теневыми схемами

В Украине из-за теневых схем на рынке ювелирных изделий государственный бюджет ежегодно теряет не менее 5,9 миллиарда гривен налогов. Крупные сети дробят бизнес на ФЛП (физические лица-предприниматели), занижают официальные зарплаты работников и избегают уплаты НДС (налог на добавленную стоимость) и налога на прибыль.

Видео дня

Об этом рассказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, ювелирный рынок является одним из тех секторов экономики, где теневые схемы стали системным явлением.

Несмотря на общую проблему тенизации, на ювелирном рынке есть компании, которые работают прозрачно и придерживаются налогового законодательства. Также они выплачивают работникам официальные зарплаты, которые колеблются примерно от 18 до 37 тысяч гривен в зависимости от должности. Гетманцев подчеркивает, что это значительно больше, чем средний показатель зарплаты, который декларируется в большинстве компаний ювелирной отрасли.

В то же время теневой сегмент ювелирного бизнеса, по словам Гетманцева, значительно превышает белый по масштабам. Один из ключевых индикаторов – официальные зарплаты. Средняя задекларированная заработная плата в ювелирной отрасли составляет лишь около 8,8 тысячи гривен, это существенно меньше, чем реальные зарплаты, которые предлагают те же компании в вакансиях.

Например, ювелир, работающий на производстве, обычно должен получать не менее 30 тысяч гривен, а продавец-консультант в магазине около 22 тысяч гривен и более, не считая бонусов от продаж. Такая разница между официальными данными и рыночными зарплатами свидетельствует о распространенных выплатах "в конвертах".

Еще одним распространенным инструментом оптимизации налогов является так называемое дробление бизнеса. Крупные сети ювелирных магазинов формально разделяют свою деятельность на десятки или даже сотни физических лиц-предпринимателей. Благодаря этому они работают на упрощенной системе налогообложения, которая предназначена для малого бизнеса.

В результате вместо крупной компании с оборотом в миллиарды гривен на бумаге существует большое количество небольших ФЛП, которые платят только единый налог и не платят НДС. Количество физических лиц-предпринимателей в ювелирном секторе, по оценкам, в девять раз превышает количество юридических лиц, что также свидетельствует о массовом использовании этой схемы.

Даже в рамках упрощенной системы некоторые предприниматели продолжают минимизировать налоги. В частности, часть продаж не проводится через кассовые аппараты, а значит, не попадает в официальную статистику оборота. В таком случае деньги, полученные от покупателей, не отражаются в бухгалтерии и фактически остаются вне налогового контроля.

Несколько лет назад ювелирная отрасль активно выступала за отмену так называемого пробирного сбора. Бизнес утверждал, что этот платеж является слишком обременительным и заставляет предпринимателей работать в тени. Государство пошло навстречу отрасли, и Верховная Рада приняла решение об отмене этого сбора. Однако, по словам Гетманцева, ожидаемой детенизации рынка так и не произошло, значительная часть бизнеса продолжила работать по тем же схемам.

Крупнейшие сети и масштабы схем

По оценкам, крупнейший ювелирный бренд "Золотая страна" в Украине имеет около 350 магазинов и декларирует более 2 тысяч работников. В то же время сеть работает через большое количество ФЛП и компаний на упрощенной системе налогообложения. Средняя официальная зарплата, которую показывают эти предприниматели, составляет около 4 тысяч гривен, хотя в вакансиях компания предлагает зарплаты от 14 до 45 тысяч гривен.

По оценкам, годовой оборот сети может составлять не менее 10 миллиардов гривен, а потенциальные потери государственного бюджета от недоплаты налогов около 3 миллиардов гривен в год. Похожая ситуация и с меньшим брендом "Укрзолото", который имеет примерно 230 магазинов и около 700 работников.

При этом средняя официальная зарплата в сети составляет примерно 5300 гривен, хотя реальные предложения работы достигают около 29 тысяч гривен. По оценкам, бюджет ежегодно может недополучать от деятельности этой сети около 1 миллиарда гривен.

Еще один крупный игрок "Столичная ювелирная фабрика" имеет 187 магазинов и активно продает украшения через интернет. Как и другие сети, компания использует дробление бизнеса на ФОПов. Средняя официальная зарплата у этих предпринимателей составляет около 7600 гривен, хотя продавцы-консультанты могут получать от 35 до 45 тысяч гривен, а менеджеры контакт-центра – около 30 тысяч гривен. Потери бюджета от деятельности этой сети оценивают примерно в 1 миллиард гривен в год.

По мнению Гетманцева, проблема тенизации ювелирного рынка заключается не только в схемах оптимизации налогов, но и в том, что крупные бренды фактически не скрывают их использования. Наоборот, они открыто демонстрируют успешность бизнеса, активно расширяют сети, открывают новые магазины, инвестируют в рекламу и маркетинг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цветочный рынок почти полностью находится в тени, ведь большинство продаж оформлено через ФОПов второй группы, что позволяет уклоняться от уплаты НДС (налог на добавленную стоимость), налога на прибыль и частично зарплат. Из-за этого государство ежегодно теряет миллиарды гривен, хотя небольшая часть компаний работает легально.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!