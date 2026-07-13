Почти 4 млн долларов за "голые" стены после строителей: в Киеве продают "звездный пентхаус" без ремонта

На Оболонской набережной в Киеве продается трехуровневый пентхаус площадью 340,9 квадратных метра за 3,95 млн долларов – это примерно 11,6 тыс. долларов за "квадрат". Несмотря на заоблачную цену, квартира продается без готового ремонта, хотя проект предусматривает панорамные террасы, камины, бассейн, систему "умного дома" и возможность обустроить домашний кинотеатр.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из объявления, появившегося на профильной платформе по продаже недвижимости. Отмечается, что за такую сумму покупатель получит жилье без готового ремонта – пентхаус продается в состоянии "после строителей".

Почти 12 тысяч долларов за квадратный метр

Общая площадь пентхауса составляет 340,9 квадратных метра. Если соотнести заявленную цену с площадью, один "квадрат" такого жилья обходится примерно в 11,6 тыс. долларов. Согласно мониторингу, за эти деньги можно приобрести несколько квартир в Киеве или полноценные дома в пригороде столицы.

Однако продавцы позиционируют объект как эксклюзивную премиальную недвижимость с панорамным видом на Днепр и центральную часть города. Пентхаус расположен на девятом этаже элитного дома на первой линии Оболонской набережной.

Из окон и с террас, как указано в объявлении, открывается панорама Киева – от Киево-Печерской лавры до Андреевской церкви. Высота потолков в квартире составляет от трех до шести метров. Отдельной особенностью жилья стали две панорамные террасы площадью 13,8 и 24,2 квадратных метра.

Три этажа, камины и комната-холодильник

По своей планировке пентхаус больше напоминает большой частный дом, расположенный над городом. Жилое пространство разделено сразу на три уровня.

На первом этаже запланированы просторный коридор, большая гостиная и кухня со столовой-лоджией, которую в теплое время года можно превратить в террасу. Кроме того, на этом уровне есть гостевой санузел и отдельная спальня.

Второй этаж должен стать более уединённой и рабочей зоной. Согласно проекту, здесь разместятся библиотека, ещё одна спальня, кабинет, ванная комната, прачечная и гардеробные. Одна из самых необычных деталей — отдельная комната-холодильник.

Самой роскошной частью пентхауса должен стать третий уровень. По желанию будущий владелец сможет организовать в квартире и домашний кинозал. Однако всю эту роскошь новому владельцу ещё предстоит довести до завершенного состояния.

Почти 4 млн долларов за квартиру без отделки

Именно состояние пентхауса делает цену объекта особенно показательной. Несмотря на стоимость в 3,95 млн долларов, квартира продается без готовой отделки – в состоянии "после строителей".

В объявлении подчеркивается, что для жилья уже разработан авторский архитектурный проект, в котором якобы продуманы даже мельчайшие детали будущего интерьера. Предусмотрены премиальное освещение, шумоизоляция и система "умного дома".

Также проект включает канальную вентиляцию и кондиционирование Mitsubishi, автономную систему водоподготовки и очистки воды, центральное и автономное отопление, сигнализацию и видеонаблюдение. Однако на самом деле будущему владельцу после покупки еще придется вкладывать значительные средства в реализацию всех этих решений, отделку, мебель и технику.

Учитывая площадь более 340 квадратных метров и заявленный премиальный уровень объекта, окончательная стоимость такого жилья может оказаться еще значительно выше первоначальных почти 4 млн долларов. Главным преимуществом пентхауса продавцы называют его расположение и панорамные виды.

В объявлении также утверждается, что до Крещатика можно добраться всего за семь минут. Правда, за возможность увидеть столицу с такого ракурса придется заплатить почти 4 млн долларов, а после покупки еще и отдельно заниматься завершением ремонта огромной трехэтажной квартиры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве заметно подорожали однокомнатные квартиры на вторичном рынке. За год рост стоимости составил 8% — до 70 000 долларов (здесь и далее — медианная цена. То есть половина значений выше этого уровня, а половина — ниже).

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