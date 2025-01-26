Украинцы массово скупают недвижимость в одной из стран: какие причины и сколько стоит там жилье

В 2024 году украинцы приобрели более 1600 объектов недвижимости в Турции, став третьими среди иностранных покупателей. Минимальная стоимость жилья для получения вида на жительство составляет 200 тысяч долларов, а средняя цена квартиры в популярных регионах колеблется от 120 до 250 тысяч долларов.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции (TUIK). В последние годы Турция стала привлекательной для многих иностранцев, в том числе для украинцев. Причины такого интереса вполне очевидны:

удобное расположение: Турция находится на перекрестке Европы и Азии, а ее теплый климат привлекает как инвесторов, так и желающих приобрести жилье для отдыха или постоянного проживания;

Турция находится на перекрестке Европы и Азии, а ее теплый климат привлекает как инвесторов, так и желающих приобрести жилье для отдыха или постоянного проживания; развит рынок недвижимости: турецкий рынок предлагает широкий выбор объектов – от доступных квартир до роскошных вилл на побережье;

возможность получения вида на жительство: покупка недвижимости стоимостью от 200 тысяч долларов позволяет иностранцам получить вид на жительство в Турции;

покупка недвижимости стоимостью от 200 тысяч долларов позволяет иностранцам получить вид на жительство в Турции; Инвестиционная привлекательность: Турция является популярным туристическим направлением, поэтому покупка недвижимости для сдачи в аренду приносит стабильный доход;

Турция является популярным туристическим направлением, поэтому покупка недвижимости для сдачи в аренду приносит стабильный доход; стабильность условий иностранных инвесторов: правительство Турции создает благоприятные условия для покупки недвижимости, что способствует росту интереса иностранцев.

По количеству купленных объектов в 2024 году украинцы уступили только гражданам России и Ирана. Россияне остаются на первом месте уже третий год подряд, приобретя 4 867 объектов, однако их активность заметно снизилась по сравнению с предыдущими годами. К примеру, в 2022 году граждане РФ приобрели рекордные 16,3 тысячи объектов, что было связано с объявлением "мобилизации".

На втором месте оказались иранцы, которые приобрели 2166 объектов недвижимости. Украинцы удерживают стабильную третью позицию, сохраняя высокий уровень активности на турецком рынке даже в условиях экономической неопределенности. В декабре 2024 года граждане Украины купили 181 объект недвижимости, лишь немного уступающий показателям иранцев (239 объектов).

В 2023 году правительство Турции повысило минимальную стоимость недвижимости, необходимую для получения вида на жительство. Раньше эта сумма составляла 50 тысяч долларов для небольших городов и 75 тысяч долларов для мегаполисов. Теперь для получения такого документа нужно приобрести жилье стоимостью не менее 200 тысяч долларов.

Это изменение не остановило интерес со стороны украинцев, ведь большинство из них рассматривают недвижимость в Турции как долгосрочную инвестицию. Кроме того, рост цен на недвижимость делает ее еще более привлекательным активом для сбережения капитала. Спрос на турецкую недвижимость среди украинцев, вероятно, будет сохраняться в 2025 году. Основными факторами, способствующими этому, остаются:

стратегическое расположение Турции и ее популярность посреди туристов;

привлекательные условия для получения вида на жительство;

возможность инвестирования в растущий рынок.

В то же время рост минимальной стоимости жилья для вида на жительство может ограничить количество покупателей со средним доходом. Те, кто не сможет инвестировать 200 тысяч долларов, будут рассматривать Турцию исключительно как вариант для отдыха или сдачи в аренду, не преследуя цели постоянного проживания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во многих крупных городах Украины, владельцы 1-комнатных квартир переписали их стоимость. Причем в сторону как удорожание, так и удешевление. Например, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Ровно – на 11%, до средних 45 000 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!