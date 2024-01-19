"Почему пришли ко мне – не ясно": бизнесмен Мазепа сделал заявление о своем задержании

Задержанный за возможные махинации с землей предприниматель, основатель Concorde Capital Игорь Мазепа прокомментировал свое задержание. Он заявил, что не может быть виновным в деле о земельных участках, так как их выделяли чиновники, а не сам бизнесмен. Кроме того, Мазепа отрицает наличие "российского следа" в его деле.

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Об этом говорится на странице Игоря Мазепы в Facebook. Он также сообщил, что заседание суда об избрании меры пресечения начинается 19 января в 12:00.

"Даже не буду вспоминать все странные истории последних месяцев, где преследуют бизнесменов, активистов или пытаются обесценить журналистов-расследователей. Об этом уже и так все написали, в том числе и международные партнеры Украины", – заявил Мазепа.

"По сути дела. Первое из "российского следа" в этом деле – разве что некоторые русские слова, которые я услышал при задержании. Но это на их совести. Второе. Подозрение касается выделения какого-то земельного участка на 2,4 га. Кто-то там счел, что эта операция нанесла ущерб государству на 7 миллионов гривен. Говорят, выделили с нарушением законодательства. Почему пришли ко мне – не ясно, потому что никому никаких государственных участков не выделял. Ответа на вопрос, задержали ли тех, кто выделял, я не получил", – рассказал бизнесмен.

Напомним, Мазепу задержали 18 января по делу о земельном участке, на котором еще в 2013 году был построен элитный загородный коттеджный городок. Национальная полиция утверждает, что бизнесмен и его партнеры незаконно завладели землями водного фонда на территории левобережной дамбы "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС".

Также Мазепу удивил размер залога, о котором просят прокуроры. "700 млн грн. Не 700 гривен, не 700 тысяч гривен, а 700 миллионов гривен. И еще 500 млн грн за моего брата. То есть, как минимум 1,2 миллиарда гривен за дело, где якобы убытки составляют 7 миллионов", – отметил Мазепа.

Как сообщал OBOZ.UA, представители бизнеса поддержали Игоря Мазепу. Представители бизнес-ассоциации, а также отдельные предприниматели заявили о недопустимом усилении коррупционного давления со стороны правоохранителей.

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