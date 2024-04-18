По всему миру резко упали продажи шикарных яхт: причиной стали российские олигархи

Продажи суперъяхт по всему миру резко упали в 2023 году – по спросу на элитные суда сильнее всего ударили санкции, введенные против российских олигархов. Больше всего пострадали самые большие суперъяхты: продажи судов длиной более 200 метров, упали на 40%.

В целом продажи новых яхт длиной более 100 футов за год просели на 17%. Об этом пишет CNBC, опираясь на данные отчета SuperYacht Times State of Yachting. Так, за 2023 год было продано 203 новых суперъяхты, по сравнению с 245 в 2022 году и рекордными 313 в 2021 году.

Кроме того, аналитики рынка ожидают снижения продаж и в будущем. Причин несколько:

санкции против олигархов из РФ – богатые покупатели из России просто уходят с рынка, опасаясь ареста или конфискации судов ;

; рост цен – затраты производителей на материалы и оплату труда стали выше;

увеличение времени ожидания – покупатель, размещающий сегодня заказ на новую яхту длиной более 200 футов, сталкивается с ожиданием от трех до четырех лет.

Главной причиной просадки продаж стало именно отсутствие российских покупателей, отмечают специалисты. "Россияне были склонны заказывать очень экстравагантные и очень большие яхты", – рассказал представитель SuperYacht Times Ральф Дазерт.

Этот пробел частично заполняют американцы. Именно граждане США купили в 2023 году каждую четвертую суперъяхту. Впрочем, они отдают предпочтение гораздо меньшим судам, нежели покупатели из России и стран Ближнего Востока.

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