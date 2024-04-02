Люксовые мировые бренды начали масово закрывать магазины в России: что известно

Международные люксовые бренды, поставившие на паузу работу в России после полномасштабного вторжения в Украину, начали массово закрывать свои магазины. Сразу после начала войны работу своих магазинов приостановили 27% люксовых зарубежных ретейлеров

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на отчетности компаний и участников рынка. О закрытии трех московских магазинов, включая бутик в ГУМе, говорится в отчете Prada.

Там также отмечается, что на начало 2024 года у бренда в России осталось только шесть точек продаж. Итальянская Fendi отказалась от аренды трех помещений в Москве. У компании пока действует контракт на аренду бутика в ЦУМе, но она планирует расторгнуть его с 1 августа этого года.

Также договоры аренды помещений под бутики стало разрывать российское представительство Chanel. До начала войны у Chanel в России насчитывалось 17 бутиков, в основном в Москве — в ЦУМе, ГУМе, на Петровке, Столешниковом переулке и т.д.

Помимо этого, в 2023 году Swatch Group (марки Breguet, Harry Winston, Omega и Rado) расторгла договоры аренды 15 своих магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Согласно отчетности "Свотч групп рус", у компании осталось 13 точек в России. Все эти марки приостановили поставки товаров в страну после эмбарго ЕС и США на ввоз в Россию одежды, обуви и аксессуаров дороже $300 и 300 евро за единицу продукции.

Сразу после начала войны работу своих магазинов приостановили 27% люксовых зарубежных ретейлеров, подсчитали в IBC Real Estate. Тем не менее они продолжали занимать площади в ключевых торговых коридорах и торгцентрах. Большая часть брендов относится к крупным группам — LVMH (Christian Dior, Givenchy, Bvlgari), Kering (Alexander McQueen, Balenciaga) и Richemont (Cartier, Chloe, Piaget).

Представители люкса держались, надеясь на изменение геополитической ситуации, но бесконечно вкладывать деньги в неработающие магазины невозможно, говорит fashion-аналитик Ольга Штейнберг.

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