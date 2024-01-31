По старым ценам больше не купить: как на АЗС переписали стоимость бензина

С начала 2024 года в Украине ощутимо подешевел бензин А-95. Так, 31 января АЗС продают его в среднем по 50,74 грн/л, что на 68 коп. ниже, чем было 2 числа. А вот с начала зимы снижение цены оказалось более весомым – 3,59 грн/л (1 декабря 2023 года А-95-й стоил в среднем 54,33 грн/л).

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В целом же крупные сети, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают ресурс по 46,99-56,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива составляет 10 грн/л.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, выставили на заправках VostokGaz – 46,99 грн/л. А также:

Маркет, Luxwen – 47,49 грн/л;

Фактор – 47,5 грн/л.

Дороже всего бензин продают на АЗС SOCAR – 56,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 54,99 грн/л;

Shell – 52,85 грн/л.

По регионам бензин продают по 49,85-52,58 грн/л. Т. е. разница между самым дорогим и дешевым составляет почти 3 грн/л.

По самым низким ценам ресурс продают в Николаевской области – в среднем по 49,85 грн/л. А также в:

Днепропетровской – 49,9 грн/л;

Закарпатской – 49,93 грн/л.

Дороже всего заправляться в Донецкой области, где литр бензина стоит в среднем 52,58 грн/л. А кроме того, в:

Черниговской – 51,36 грн/л;

Кировоградской – 51,25 грн/л;

Сумской – 51,16 грн/л;

Херсонской – 51,13 грн/л.

Будет еще дешевле

В то же время нынешнее снижение стоимости бензина, видимо, не окончательное. Как объяснил эксперт по топливу Александр Сиренко, до конца зимы цены могут опустится гораздо ниже.

"Я вижу тенденцию к снижению. И коридор 45-50 грн/л – это осторожный прогноз (для бензина А-95. – Ред.) до конца зимы", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ожидается в Украине удешевление и автогаза. По прогнозам, его стоимость может приблизиться к 25 грн/л, в то время как 31 января АЗС продавали ресурс в среднем по 27,38 грн/л.

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