По прежним ценам больше не купить: по всей Украине изменили стоимость 1-комнатных квартир

Цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке изменились по всей Украине. Впрочем, переписали их в сторону как роста, так и снижения. Например, с декабря-2023 по февраль-2024 больше всего стоимость такого жилья выросла в Житомирской области – на 12,48%, до средних 40 754 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Херсонской области – на 15,34%, до средних 20 138 долларов.

В целом рост цен составил от 1,01% до 12,48%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. В частности, помимо Житомирской, покупать1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:

Волынской области – на 11,56%;

Кировоградской – на 8,96%;

Ивано-Франковской – на 8,91%.

В Киеве же стоимость 1-комнатных квартир на вторичке увеличилась на 4,96%.

Дешевело же такое жилье в диапазоне 0,26-15,34%. Кроме Херсонской области цены снизились в:

Николаевской – 0,26%;

Одесской – 0,45%;

Закарпатской – 1,49%;

Харьковской – 2,53%;

Запорожской – 2,66%;

Черновицкой – 2,67%;

Чениговской – 3,2%.

Где цены самые низкие

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 20 138 до 93 072 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем 20 138 долларов. Среди лидеров также:

Запорожская – 22 962 доллара;

Николаевская – 23 425 долларов;

Кировоградская – 27 600 долларов;

Сумская – 27 887 долларов.

Где дороже всего купить 1-комнатную квартиру

Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем 93 072 доллара. А кроме того:

во Львовской области – 69 255 долларов;

Винницкой – 52 838 долларов;

Закарпатской – 52 603 доллара.

Цены на новое жилье перепишут

В то же время, в Украине ожидается подорожание нового жилья – при том, что даже несмотря на падение спроса, в 2023 году цены также росли. Среди причин последнего – достаточно высокий обменный курс гривны по отношению к доллару.

Как рассказала OBOZ.UA юрист в сфере градостроительства Ольга Данчук, на подорожание повлияли и другие факторы. В частности:

настроения покупателей;

темпы возобновления строительства;

удаленность региона от зоны боевых действий.

"Весомым фактором роста цен является повышение стоимости строительных материалов, которые в среднем подорожали на 50-70%. Раньше многие материалы закупались в России или Беларуси. Теперь поставки осуществляются в основном из Европы, в том числе из-за прекращения деятельности многих украинских предприятий-производителей из-за оккупации", – объяснила эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, на рынке аренды же стоимость съема 1-комнатных квартир также изменилась по всей стране. Так, с декабря-2023 по февраль-2024 больше всего подорожал наем такого жилья в Херсонской области – сразу на 51,79%, до 4 250 грн в среднем. Сильнее всего подешевел на Сумщине – на 22,41%, до 3 513 грн в среднем.

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