По меньшей мере 100 млн евро: Кудрицкий рассказал об убытках "Укрэнерго" из-за последних обстрелов войск РФ

Убытки, который принесли недавние российские обстрелы электроинфраструктуры, по предварительным подсчетам достигают минимум 90–100 миллионов евро. И это только чек за повреждения высоковольтного оборудования "Укрэнерго".

Об этом 24 марта заявил председателя правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. На своей странице в Facebook он отметил: очень важную роль сыграли инженерные укрепления на объектах. Без них повреждений могло быть вдвое больше, а последствия еще серьезнее.

Кудрицкий заверил, что энергетики готовились к атакам со стороны противника, формировали состав оборудования и материалов, тренировали персонал.

"В регионах, нанесших наибольшие повреждения, ликвидацией последствий атак и восстановлением занимается 10 мобильных ремонтных бригад, специалистов эксплуатационного персонала подстанций и линий, подрядные организации. Сотни высококвалифицированных энергетиков работают круглосуточно над возвращением света в дома украинцев", – заявил глава правления "Укрэнерго".

Наиболее сложная ситуация (по состоянию на вечер 24 марта) в трех областях: Харьковской, Днепропетровской, Одесской.

На Харьковщине были найдены "нестандартные технические решения, как заживить город и регион и дать больше мощности". Ее не хватает на все объекты, поэтому имеющиеся объемы электроэнергии приходится распределять между потребителями по графику.

"На Днепропетровщине и Одесщине местами действуют ограничения энергоснабжения... В частности на Днепровщине – из-за массированной атаки Shahed этой ночью", – добавил Кудрицкий.

Он напомнил: в регионах, где свет постепенно возвращается, очень важно соблюдать режим экономии и не включать все электроприборы сразу. Это поможет не создавать чрезмерную нагрузку на энергосистему, которая все еще восстанавливается после массированных атак, соответственно, ремонтные бригады смогут сделать свою работу быстрее.

Как писал OBOZ.UA, президент Молдовы Майя Санду поддержала Украину после массированной российской воздушной атаки в ночь на 24 марта – третьей за неделю. Она назвала "омерзительными" удары страны-агрессора, направленные на критическую инфраструктуру и гражданское население.

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