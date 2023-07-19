Кабмин накупил наручных часов на почти 500 тыс. грн: их будут дарить от имени премьера

Кабмин заплатил почти полмиллиона гривен за подарочные наручные часы. На циферблате и задней крышке этих часов должны располагаться изображение малого Государственного герба Украины и надпись "От премьер-министра Украины", а футляр для них иметь особый вид.

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Покупку часов осуществил Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров. По данным Prozorro, он заплатил 498,21 тыс. грн за 215 наручных часов с ремешками из натуральной кожи.

В комплекте идут футляры. При чем, поскольку часы закупались отдельно для мужчин и женщин, их цвета отличаются. Так:

для мужчин – темно-синие;

для женщин – темно-красные.

Особое требование – вид футляров. Согласно документации, они должны "иметь вид подарочного".

Победителем тендера стал "Киевский часовой завод". Он же был и единственным его участником – при чем даже скинул цену: первоначального в Кабмине были готовы заплатить 500 тыс. грн.

Как сообщают СМИ, ранее компания собирала часы российского бренда "Полет". "До июля 2016 года [среди] учредителей фирмы было закрытое акционерное общество "Часовой завод "Полет" из Москвы", – говорится в материале "Информатора".

Связь завода с Россией подтверждают и данные YouContol. Согласно им, российская компания пребывала в числе бенефициаров киевского завода.

По данным же Clarity Project, "Киевский часовой завод" часто поставляет часы различным госструктурам Украины. При чем общие суммы (за несколько тендеров) не редко превышают 1 млн грн. Так:

Аппарат исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) заплатил компании в целом 8,73 млн грн;

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров Украины – 2,941 млн грн;

Одесский областной совет – 2,624 млн грн;

Государственное управление делами – 2,413 млн грн;

Государственное учреждение "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" – 1,652 млн грн;

Ривненская ОГА – 1,385 млн грн;

Управление делами аппарата Верховной Рады – 1,319 млн грн;

Полтавский областной совет – 1,093 млн грн;

Бориспольская РГА – 1,077 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", которой принадлежат телеканалы "Дом" и FREEДOM, потратит 98,189 млн грн на закупку производства 12 сериалов. В каждом из соответствующих тендеров принимала участие 1 компании – которая и становилась победительницей.

При этом ни одна из них не предлагала платформе создать сериал дешевле объявленной суммы. Каждое предложение до копейки повторяет изначальное тендерное предложение.

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