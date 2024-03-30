Пилот сказал "не расстраивайтесь": россияне не могут улететь из Египта из-за санкций

Европейский Союз "закрыл небо" для турецкой авиакомпании Southwind Airlines за связи с Россией. В список аффилированных попала египетская Air Cairo, из-за чего российские туристы застряли в Египте.

"Мы посидели где-то полтора часа в самолете, затем капитан корабля по громкой связи сказал: "Наш вылет отменяется полностью, потому что Евроконтроль запретил нам полет, может на день-два. Не расстраивайтесь", – рассказал один из пассажиров, сообщает издание РБК.

Как сообщало турецкое отраслевое издание Turizm Guncel, Брюссель ввел такую меру в рамках регламента 833/2014, который связан с санкциями против России из-за Украины. В российской ассоциации уточнили, что туристы, которые должны были вылететь из Шарм-эль-Шейха рейсом авиакомпании Air Cairo SM903, столкнулись с задержкой рейса. По данным источника АТОР, эту авиакомпанию власти ЕС также могли признать аффилированной с Southwind.

На рейсе SM903 находятся туристы туроператоров Coral Travel и PEGAS Touristik. На данный момент оба туроператора развозят клиентов по гостиницам, им предоставляют размещение и питание. Ранее издание Airways Magazine сообщало, что Финляндия не разрешила Southwind Airlines полеты на свою территорию, поскольку местное авиационное агентство Traficom выявило нарушения европейского законодательства перевозчиком.

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