В Украине готовятся к продаже 92-метровой яхты семьи Медведчука. Фото

Впервые в истории Украины и практике АРМА объявлено о начале продаж арестованного актива за рубежом яхты коллаборанта Виктора Медведчука Royal Romance. В настоящее время уже получены заявки от мировых аукционных домов.

В среду, 20 марта, в 11:00 в прямом эфире состоится заседание Комиссии по проведению конкурсного отбора организатора торгов. Об этом говорится в объяснении Агентства по розыску и менеджменту активов.

"Мы уже получаем заявки от мировых аукционных домов. Победитель конкурса организует и проведет публичную продажу этого драгоценного лота и войдет в историю как союзник в победе над злом.

А тот, кто приобретет яхту Медведчука – нанесет политический удар путинскому режиму и войдет в историю мира. Средства от продажи яхты пойдут на обороноспособность Украины", – об этом глава Национального агентства Елена Дума сообщила на сайте АРМА и в Telegram.

Оценка Royal Romance превышает $200 миллионов, является ценной яхтой в отрасли. Коллаборант владеет ею через компанию Fregata Marine Ltd, зарегистрированную на Маршалловых островах и связанную с его женой Оксаной Марченко.

На яхте есть 12-метровый бассейн, переходящий в водопад. Первоначально Royal Romance была конфискована хорватскими властями.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, бывший депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ и кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук потребовал вернуть ему гражданство и депутатский мандат, а также снять санкции, наложенные СНБО. С этой целью предатель обратился в украинские суды.

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