Первый миллиард: ПУМБ профинансировал ФЛП на рекордную сумму

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) достиг значительных результатов в финансировании многочисленного сегмента бизнеса – физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Так, в мае общая сумма выданных средств за полтора года кредитования ФЛП превзошла отметку в рекордный 1 млрд грн.

Популярность онлайн-кредита для ФЛП " всеБІЗНЕС" обусловлена сразу несколькими его преимуществами, которые заключаются в скорости и легкости оформления.

Ссуда "всеБІЗНЕС" позволяет владельцу бизнеса получить до 750 тыс. грн на выгодных условиях полностью дистанционно, не отрываясь от собственных дел. Решение об одобрении кредита принимается также быстро – в течение одного рабочего дня. А после подписания онлайн-договора деньги поступают на счет ФЛП и сразу становятся доступными для использования.

И это все без залога и поручительства, что значительно упрощает весь процесс!

В удобстве такого онлайн-кредита уже убедились около 4 тысяч предпринимателей, которые благодаря кредитным средствам сегодня успешно развивают свой бизнес, получая финансовую поддержку от ПУМБ.

Оформить кредит могут даже вновь ФЛП и те предприниматели, которые не сотрудничали с банком до этого. Нужно только заполнить короткую анкету на сайте ПУМБ.