Переговоры с Минэнерго подействовали: главу "Укрэнерго" Зайченко передумали увольнять

Виталий Зайченко останется на должности председателя правления НЭК "Укрэнерго", как и остальные члены правления компании. Такое решение было принято в результате недельных переговоров с Министерством энергетики после объявления об увольнении Зайченко наблюдательным советом НЭК.

Об изменении решения сообщили в "Укрэнерго". Официально причину изменения решения не объяснили, но отметили, что главными задачами компании являются:

подготовка к прохождению ожидаемо сложного осенне-зимнего периода;

неотложная ликвидация последствий поражений объектов системы передачи электроэнергии;

восстановление надежного и устойчивого электроснабжения потребителей;

соблюдение критериев надежности, безопасности и сбалансированности работы объединенной энергетической системы страны;

защита персонала и критически важного оборудования компании;

конструктивная и прозрачная коммуникация с международными финансовыми институтами по дальнейшей поддержке украинской энергетики.

"НЭК "Укрэнерго" продолжает добросовестно выполнять все свои обязательства перед контрагентами, инвесторами и международными партнерами. Для нас чрезвычайно важно сохранять управляемость, прозрачность, конструктивность и широкую международную поддержку – чтобы украинские энергетики и в дальнейшем получали необходимые технику и оборудование для аварийно-восстановительных работ, а защита объектов компании – усиливалась", – отметили в компании.

В Министерстве энергетики приветствовали решение Наблюдательного совета "Укрэнерго" продолжить работу Виталия Зайченко, которое приняли с учетом позиций Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и суда. Отмечается, что Минэнерго и наблюдательный совет компании согласовали дальнейшие приоритеты ее работы с целью обеспечения стабильности украинской электроэнергетической системы в военное время.

А председатель Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Эппе Кофод покидает свой пост и поезде из Украины. "После нескольких напряженных дней в Киеве я покидаю Украину. Это была очень сложная работа в должности главы наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго", с чрезвычайно сложными вопросами в повестке дня", – сообщил он на странице в соцсети LinkedIn.

Что предшествовало

26 сентября первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко сообщил об увольнении всего состава правления "Укрэнерго", вместе с председателем Виталием Зайченко, которого назначили на эту должность только в июне этого года. И.о. председателя правления был назначен член правления Алексей Брехт.

Позже нардеп Ярослав Железняк ("Голос") опубликовал заявление Наблюдательного совета "Укрэнерго". В документе причинами решения были указаны:

потерю доверия со стороны Наблюдательного совета "в результате событий, произошедших за последние несколько недель";

"в результате событий, произошедших за последние несколько недель"; зафиксированные НКЦБФР процедурные недостатки в предыдущих назначениях;

в предыдущих назначениях; необходимость укрепить руководство компании накануне отопительного сезона для гарантии стабильности энергосистемы, защиты активов и привлечения инвестиций.

В тот же день в Минэнерго, которое является акционером "Укрэнерго", сообщили, что не получали документов по увольнению действующего председателя правления компании и узнали об этом из публикаций СМИ.

"Министерство не получало от Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" никаких официальных документов по вопросам, которые фигурируют в СМИ относительно изменений в руководстве оператора системы передачи", – говорилось в сообщении.

После этого в НКРЭКУ инициировали проверку законности решения увольнения главы "Укрэнерго", поскольку это может негативно повлиять на сертификацию системного оператора.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в "Укрэнерго" предполагают, что отопительный сезон 2025-2026 годов в Украине может пройти без ограничений потребления электроэнергии. Этот прогноз осуществится при условии отсутствия системных атак на энергосистему со стороны России.

