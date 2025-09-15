Отключение света зимой в Украине "отменили": названо условие

Отопительный сезон 2025-2026 годов в Украине может пройти без ограничений потребления электроэнергии. Этот прогноз осуществится при условии отсутствия системных атак на энергосистему со стороны России.

Об этом, как сообщает Укринформ, заявили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго". Отмечается, что в Украине не только восстановили разрушенные объекты энергосистемы, но и построили новые.

Ситуация зависит от России

"Если не будет новых системных атак на энергообъекты, есть все основания рассчитывать на прохождение зимнего сезона без ограничений потребления электроэнергии. В целом энергосистема планово готовится к зиме, но ее успешная работа будет зависеть от интенсивности вражеских ударов и скорости проведения восстановительных работ", - сообщили в "Укрэнерго".

Впрочем, никаких гарантий в компании не дали, поскольку, как будет действовать Россия зимой и какой силы обстрелов ожидать – пока предсказать невозможно. Несмотря на это в рамках подготовки украинские энергетики:

восстановили часть утраченной генерации и поврежденные элементы системы передачи;

построили новые объекты распределенной генерации, а также важную роль играют те, которые используются бизнесом как резервные источники питания.

"По данным компаний, производящих электроэнергию на газотурбинных и газопоршневых установках, прирост этого вида генерации в Украине в 2025 году по состоянию на начало сентября составил более 200%", – отметили в "Укрэнерго".

Как в Украине готовятся к зиме

Кроме того, компания планирует привлекать все доступные источники генерации и возможности, которые предоставляет коммерческий обмен электроэнергией с соседними европейскими странами. А также продолжается активная подготовка системы передачи к зиме: восстанавливают поврежденное россиянами оборудование и пополняют запасы запчастей для ремонтов.

"Также компания совместно с партнерами продолжала усиливать физическую защиту объектов инфраструктуры, технические возможности ремонтных бригад. В полном объеме осуществлялись плановые ремонты сети и аварийно-восстановительные работы на пострадавших от атак объектах. Благодаря принятым мерам энергосистема способна относительно быстро восстанавливать работу даже после серьезных повреждений", – заверили в "Укрэнерго".

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия сменила главную цель ударов по энергетике Украины. Вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились объектами для российских атак, страна-агрессор начала бить по объектам газодобычи и газотранспортной системы, чтобы сорвать окончательный отказ Украины и Евросоюза (ЕС) от российских энергоносителей.

