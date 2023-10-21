Переговоры о возвращении Москвы к зерновым соглашениям не имеют смысла, – эксперты

Переговоры о возвращении Москвы к зерновым соглашениям больше не имеют смысла, поскольку гуманитарный морской коридор успешно работает без РФ. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Зерновой коридор нового формата успешно функционирует без участия государства-агрессора. С сентября 2023 года новым морским коридором, проложенным Украиной, воспользовались более 30 судов. Украина – ответственный поставщик продукции, который при любых обстоятельствах ищет пути обеспечения выполнения своих обязательств в рамках заключенных соглашений", - отмечается в сообщении.

Успехи нового зернового коридора показывают, что Россия была лишним звеном в Черноморской зерновой инициативе.

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"Переговоры о возвращении Москвы к "зерновым соглашениям", из которых она сама вышла, больше бессмысленны. Успешное функционирование нового зернового коридора стало возможным благодаря Силам обороны Украины, которые вытеснили российский флот с северо-западной акватории Черного моря", - отмечают в Центр стратегических коммуникаций.

В то же время, Киев призывает партнеров усилить способности судоходства в Черном море. В частности организовать патрулирование и траление морских вод, а также предоставить Украине дополнительные средства для защиты портовой инфраструктуры от российских обстрелов.

В начале октября министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи подчеркнул, что Украина в Черном море достигла "функционального поражения российского Черноморского флота".

В свою очередь Британское издание The Guardian в октябре, анализируя удары по российским объектам в оккупированном Крыму, отмечало, что Украина вернула себе Черное море по крайней мере частично, превратив его в запретную зону для российских военных кораблей – это большое достижение, учитывая, что Украина имеет только горстку старых самолетов и вообще не имеет значимого военно-морского флота.