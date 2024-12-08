В Украине существенно переписали цены на жилье: сколько стоят 1-комнатные квартиры
Собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость жилья во многих крупных городах Украины. При чем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Ривном – на 10%, до средних 45 000 долларов. Самое большое удешевление было зафиксировано в Сумах – на 15%, до средних 20 000 долларов.
В целом же, сообщили на крупном профильном портале, подешевели 1-комнатные квартиры в диапазоне 2-16%. Больше всего (помимо Сум):
- в Запорожье – на 13%;
- Харькове и Днепре – на 9%.
Рост цен составил от 2% до 10%. В частности, помимо Ривного, покупать 1-комнатные квартиры стало дороже во:
- Львове – на 5%;
- Черкассах – на 6%.
В то же время, в ряде городов не произошло изменений – там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:
- Киев;
- Луцк;
- Черновцы;
- Хмельницкий;
- Кропивницкий;
- Николаев;
- Херсон.
Сколько стоят 1-комнаиные квартиры в Украине
В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 16 000 до 65 000 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, жилье стоит в Херсоне – в среднем, собственно, 16 000 долларов. Среди лидеров также:
- Запорожье – 17 000 долларов;
- Харьков, Сумы – 20 000 долларов;
- Николаев – 21 000 долларов.
Самые высокие же цены зафиксированы во Львове – в среднем, 65 000 долларов. А кроме того:
- Киеве – 60 000 долларов;
- Ужгороде – 54 000 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине запустили автоматическую регистрацию права собственности на объекты недвижимости после завершения строительства. Теперь после ввода объекта строительства в эксплуатацию права собственности на него можно регистрировать автоматически – без участия государственного регистратора.
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