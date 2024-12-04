Украинцев предупредили о существенном подорожании квартир: как могут вырасти цены в Киеве

Участники строительного рынка ожидают роста цен на новое жилье в Киеве в 2025 году. Среди причин – повышение себестоимости строительства, возможен рост спроса и низкие темпы нового строительства. По прогнозам, стоимость квартир класса "комфорт" может вырасти на 10-15%.

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Об этом говорится в материале Forbes. Отмечается: по словам представителя одной из девелоперских компаний, на возможный рост цен могут повлиять и другие факторы. В частности:

инфляция;

мобилизация;

дефицит работников.

При этом подчеркивается: пока рост цен ожидается только для жилья класса "комфорт". "В классах "бизнес" и "премиум" – не изменится. ... Цены в сегменте "бизнес" останутся на этом же уровне", – говорится в материале.

В то же время, отмечается, несмотря на повышение, возможность купить квартиру по более низким ценам будет. В частности,

застройщики могут проводить акции;

дешевле могут стоить квартиры в новых очередях, которые только "запускают в продажу".

Спрос на жилье обвалился, но цены существенно выросли

В то же время, отмечается, в Киеве существенно снизились продажи новой недвижимости – сейчас они составляют 20-30% от довоенных объемов. При этом цены выросли – за последний год (октябрь-2023 к октябрб-2024) почти на 14% в гривне – до средних 53 500 грн. Причина – существенный рост себестоимости.

По данным аналитиков, после начала войны себестоимость жилья выросла на 40% – из-за подорожания энергоносителей и стройматериалов.

"На цену квадратного метра влияет несколько факторов: усложнение логистики, инфляция, нехватка рабочих. За последний год стоимость квартир в ее проектах выросла на 3-5%", – рассказали в одной из девелоперских компаний.

Кроме того, отмечают авторы материала, еще одним фактором роста является готовность объектов. По словам представителя другого застройщика:

На этапе фундамента цена минимальна.

Когда здание сдано в эксплуатацию – достигает максимума

"Разница в стоимости – до 30-40% от начала до завершения строительства", – объяснили в компании.

Также на рост цен влияют низкая конкуренция в премиум сегменте и новые обязательства. По этим причинам, отмечается, еще один девелопер повысил цены в своем ЖК на:

комфорт класса – до 10%;

класса "бизнес" и "премиум" – до 15%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, чтобы купить в Украине на вторичном рынке 1-комнатную квартиру, нужно откладывать всю зарплату в среднем от 2,9 (в Херсоне) до 9,9 лет (Львов). В среднем же по стране (среди крупных городов) на это уйдет 6,3 года.

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