Отсутствует свет, вода и мобильная сеть: одна из областей Украины осталась без электроэнергии из-за обстрелов

Утром 12 октября российские войска обстреляли энергетическую инфраструктуру Донетчины – без света осталась вся область. Из-за обесточивания нет воды, связи и не работает общественный транспорт. Также враг снова атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры в Донецкой, Одесской и Черниговской областях.

О ситуации в Донецкой области сообщает Донецкая областная военная администрация (ОВА). В результате обстрелов область оказалась без электроснабжения, а масштаб аварии пока уточняется.

Согласно информации Минэнерго, этой ночью враг снова атаковал объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины. Повреждения получили объекты энергетики Донецкой, Одесской и Черниговской областей. "Спасатели ГСЧС и энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением", – говорится в сообщении.

Из-за повреждения объектов энергосистемы специалисты уже начали ремонтные работы, однако восстановление света может занять определенное время. По сообщению ОВА, сейчас идет оценка объемов разрушений и сроков ликвидации последствий атаки. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно скорее восстановить питание критической инфраструктуры и жилых домов.

Местные жители сообщают, что без электроэнергии остался почти весь Краматорский район, в частности крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковка, а также близлежащие села. Из-за отсутствия света затруднена мобильная связь, а также подача воды, поскольку насосные станции не работают.

Мэр Славянска Вадим Лях подтвердил, что город, как и вся Донецкая область, полностью обесточен. "Вследствие отсутствия электроэнергии нет возможности подать воду, не вышли на линию троллейбусы. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся", – сообщил Лях.

Он напомнил, что в громаде продолжают работать Пункты несокрушимости, где жители могут зарядить телефоны, воспользоваться интернетом, получить горячую воду и тепло. Такие пункты действуют и в других населенных пунктах области, обеспечивая людей базовыми условиями во время длительных отключений.

Специалисты энергетических компаний уже выехали на места поражений. Предварительно известно, что обстрелы вызвали значительные повреждения энергообъектов, которые питают северные громады области.

Жителей Донетчины просят сохранять спокойствие и пользоваться только проверенными источниками информации. В случае необходимости следует обращаться в ближайший Пункт несокрушимости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Министерстве энергетики не исключают, что в случае продолжения российских атак по украинской энергосистеме, длительные отключения света вернутся. И хотя там отмечают, что пока такая является теоретической, подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

