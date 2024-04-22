Немецкая компания Knauf, один из ведущих производителей стройматериалов в мире, заявила о своем выходе с российского рынка из-за якобы причастности к восстановлению оккупированного Мариуполя. Завод работал на территории России более 30 лет, а общая выручка в 2023 году составила 2,94 млрд рублей.

Об этом сообщил Spiegel. "В свете текущих событий, – говорится в пресс-релизе, – Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в России после более чем 30 лет работы ".

Завод Knauf в городе Кунгур Пермского края уже работал более 20 лет, производя гипсовые изделия для строительства. В 2023 году выручка компании составила 2,94 млрд рублей, а чистая прибыль – 159,3 млн рублей.

В начале апреля журнал ARD сообщил, что Knauf причастна к реконструкции Мариуполя, оккупированного Россией, нарушая санкции. Хотя компания заявила о прекращении экспорта в Россию, ее продукция все еще попадает к конечным потребителям через дилеров.

Многие западные корпорации уже прекратили свою деятельность на российском рынке, и Knauf принял решение присоединиться к их числу. В компании уточнили, что она не участвовала в строительных проектах или инвестициях в цели строительства в России.

Компания заявила, что хочет передать все свои российские активы, включая производство и сбыт, местным управлениям с целью сохранения рабочих мест более чем для 4000 сотрудников. Однако это решение еще должно быть одобрено соответствующими органами России.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия уже потеряла значительную долю экспорта газа в Европу и теперь может остаться без продаж сжиженного природного газа. Это произойдет, если Европейский Союз внесет соответствующее ограничение в 14-й пакет санкций против РФ.

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