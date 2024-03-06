Отправили в Россию деталей почти на 900 тыс. евро: в Германии предъявили обвинения за поставку компонентов для дронов

Федеральная прокуратура Германии предъявила двум лицам – Вальдемару В. и Наталье С. – обвинение в нарушении закона о внешней торговле и платежах за экспорт электронных компонентов для дронов в страну-террористку России. Этим они нарушили санкции Европейского союза (ЕС).

Подозреваемые являются гражданами РФ и Германии. Об этом говорится в сообщении прокуратуры ФРГ.

Как детали поставлялись в Россию?

Компоненты сначала были ввезены в Германию, а затем экспортированы через Кыргызстан и Гонконг. Обвинения касаются 54 отдельных поставок до марта 2023 года.

Поставки осуществлялись как до, так и после февраля 2022 года, и использовались для дронов "Орлан-10". Общая стоимость компонентов составила 875 тысяч евро.

Вальдемар В. был управляющим директором двух компаний, зарегистрированных в Сааре, а Наталья С. управляла компанией в Баден-Вюртемберг. При этом поставщикам предоставлялась ложная информация о конечном пользователе. Вальдемар В. находится под стражей с 9 марта 2023 года. Натали С. ранее была под стражей, но впоследствии была уволена.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, латвийское правительство утвердило перечень товаров из страны-террористки России и Беларуси, на которые распространяется запрет на импорт, введен еще 22 февраля. Запрет касается картофеля, помидоров, различных видов лука, чеснока, капусты, салата, моркови, репы и турнепса, свеклы, овсяных корней, редиса, корнеплодов, огурцов и корнишонов, бобовых и других овощей.

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