Полякам стало сложно "заманить" украинцев на сбор клубники: кто конкурирует за наших рабочих за рубежом

В последние годы польские фермеры сталкиваются со значительными трудностями при поиске сезонных работников для сбора клубники. Вызвано это активной конкуренцией со стороны соседних европейских стран, прежде всего Германией. В целом заработок может колеблется в пределах от 48 тыс. грн до 96 тыс. грн в месяц.

Для привлечения персонала в Польше используют различные методы, в частности предлагают бонусы, бесплатное проживание и компенсацию транспортных расходов. Об этом сообщает издание WP Finanse.

Система оплаты на большинстве плантаций является сдельной и напрямую зависит от скорости и объемов выполненной работы. Поэтому в Люблинском уезде Силезского воеводства зафиксированы одни из самых высоких ставок на рынке – от 4 до 5 злотых (ориентировочно 48-60 грн) за корзину ягод.

В других регионах оплата может составлять около 2,50 злотых (30 грн) за килограмм продукции при условии предоставления бесплатного жилья. Всего в хозяйствах, специализирующихся на сборе клубники, малины и черники, месячный заработок колеблется в пределах 4000-8000 злотых (48 000-96 000 грн).

Кроме сбора ягод, спрос на рабочую силу наблюдается и в секторе ухода за посевами. Например, в районе Слупска за прополку грядок предлагают около 5000 злотых (60 000 грн) в месяц, не выдвигая требований к предыдущему опыту работников.

По статистическим данным, украинцы составляют 67% от всех работающих в Польше иностранцев. Это составляет примерно 5% от общего количества занятого населения страны.

Анализ Национального банка Польши свидетельствует, что более 90% граждан Украины, прибывших в страну до начала полномасштабного вторжения, сейчас официально трудоустроены. В то же время эксперты Польского экономического института прогнозируют, что около 650 тысяч украинских работников могут в будущем покинуть Польшу.

Для них критически важным является оставаться с законным статусом. Также к требованиям входит стабильность работы и конкурентный уровень оплаты труда.

