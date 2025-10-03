Отец главного переговорщика Путина до сих пор работает в Украине: из Киева исчез, но каждые 90 дней продлевает отпуск

Отец главного переговорщика Путина Кирилла Дмитриева, Александр Петрович, до сих пор работает в Институте клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины. Он оформлен на 0,75% должности главного научного сотрудника лаборатории иммунитета растений отдела биофизики и радиобиологии.

Об этом OBOZ.UA сообщили в институте. "С начала широкомасштабной военной агрессии А. П. Дмитриева в Киеве не видели. С 25 апреля 2022 года он находится в отпуске за свой счет по соглашению сторон и продлевает его каждые 90 дней", – сообщили в институте.

Поэтому отец путинского переговорщика до сих пор сохраняет за собой рабочее место в украинском научном учреждении. В ведомстве отметили, что он принимал участие в изучении последствий аварии на Чернобыльской атомной станции, имеет удостоверение чернобыльца второй категории.

Чем владеют Дмитриев и его семья в Киеве

Еще в 2010-м Кирилл Дмитриев создал вместе с партнерами ООО "Украинская мечта". Эта компания, согласно КВЭД, должна заниматься "исследованием конъюнктуры рынка". Среди его партнеров были Елена Мазепа (мать владельца "Конкорд Кэпитал" Игоря Мазепы), а также бизнесмен и политик Андрей Пальчевский. В 2020-м владелицей компании стала жена нардепа Андрея Геруса – Наталья Герус.

При этом сам Андрей Герус в этой компании имел право подписи вплоть до своего избрания в Раду (до 2019-го) (работал бухгалтером). Среди владельцев компании также значился известный аграрный предприниматель Андрей Гута. Кирилл Дмитриев, уже будучи российским офицером (вероятно, разведки), имел в Украине бизнес, который связан с целым рядом известных предпринимателей и политиков.

У семьи Дмитриева осталась квартира, в которой зарегистрированы его пожилые родители и сестра. Речь идет о недвижимости в обычной панельке в Печерском районе столицы на улице Предславинской.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Кирилл Дмитриев создал благотворительную организацию "Фонд социальных инициатив Кирилла Дмитриева", где предатель был и бухгалтером, и учредителем, и руководителем. Также он основал общественную организацию "Антикризис" вместе с уроженцем Горловки Игорем Садыковым и Анной Мирной из Бердянска.

