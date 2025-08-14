Главный переговорщик Путина имеет квартиру в Киеве и открывал компании в Украине: что ему принадлежит и чем занимались его родственники

Главный переговорщик Путина Кирилл Дмитриев несколько дней назад встречал спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москве и будет в группе советников во время встречи Трампа с российским диктатором на Аляске. За последние несколько недель о нем написали сотни публикаций. Именно его выбрал российский диктатор в качестве своего представителя на переговорах с Украиной.

Дмитриев имеет американское образование, связи с администрацией американского президента еще со времен его первой каденции, а еще – украинское гражданство и кучу родственников в Киеве, которые еще недавно постоянно проживали в украинской столице.

Дмитриев не простой инвестор. По меньшей мере с 2000-го он имеет удостоверение офицера РФ, связи с российской контрразведкой и дружит с родственниками кремлевского руководителя. Даже после своего переезда в РФ Дмитриев многократно посещал Киев, он открыл здесь несколько организаций и пытался сохранять контакты.

О том, что принадлежало Дмитриеву в украинской столице и чем он известен, читайте в материале OBOZ.UA.

Чем владеет Дмитриев и его семья в Киеве

Еще в 2010-м Кирилл Дмитриев создал вместе с партнерами ООО "Украинская мечта". Эта компания, согласно КВЭДу, должна заниматься "исследованием конъюнктуры рынка". Среди его партнеров были Елена Мазепа (мать владельца Конкорд Кэпитал Игоря Мазепы), а также бизнесмен и политик Андрей Пальчевский. В 2020-м владелицей компании стала жена нардепа Андрея Геруса Наталья Герус.

При этом сам Андрей Герус в этой компаний имел право подписи вплоть до своего избрания в Раду (до 2019-го) (работал в качестве бухгалтера). Среди владельцев компании также значился известный аграрный предприниматель Андрей Гута. Кирилл Дмитриев уже будучи российским офицером (вероятно, разведки) имел в Украине бизнес, который связан с целым рядом известных предпринимателей и политиков.

Создал благотворительную организацию "Фонд социальных инициатив Кирилла Дмитриева", где предатель был и бухгалтером, и учредителем, и руководителем. Также он основал общественную организацию "Антикризис" вместе с уроженцем Горловки Игорем Садыковым и Анной Мирной из Бердянска.

У семьи Дмитриева осталась квартира, в которой зарегистрированы его пожилые родители и сестра. Речь идет о недвижимости в обычной панельке в Печерском районе столицы на улице Предславинская.

OBOZ.UA пытался связаться с партнером Дмитриева в "Антикризисе" Игорем Садыковым, но его номер телефона, который он указывал при регистрации, уже недействителен.

Издание "Главком" установила связь Дмитриева с коттеджным городком "Олимпик парк". Так, в селе Березовка в 2008 году столичное ООО "Траверз-Буд" начало жилищное строительство. Официально фамилия Кирилла Дмитриева не фигурировала в документах: учредителем "Траверз-Буда" выступала российская фирма "Юрфинансконсалт". Однако в разговоре с "Главкомом" один из домовладельцев, руководитель общественной организации "Объединение жителей коттеджного городка "Олимпик парк" Олег Хаврук рассказал: фактически было два инвестора: экс-владелец "Дельта Банка" Николай Лагун и Кирилл Дмитриев.

Дома должны были вводить в эксплуатацию тремя очередями. Средняя стоимость такого жилья составляла $250 тыс. По данным журналистов-расследователей проекта "Знак восклицания", структуры Лагуна и Дмитриева взяли у 200 инвесторов полмиллиарда гривен на строительство коттеджей. Пайщик отметил, что после перехода Дмитриева в путинский Российский фонд прямых инвестиций (весна 2011 года), проектом "Олимпик парк" короткое время занимался тогдашний нардеп от Партии регионов Владислав Лукьянов. В комментарии СМИ политик говорил, что Кирилл Дмитриев якобы был готов заплатить часть долга, связанного со строительством указанного коттеджного городка.

После Лукьянова, которого, к слову, в феврале 2024 года задержала СБУ и вручила подозрение за оправдание вооруженной агрессии РФ, сменилось еще несколько владельцев "Олимпик парка" и, наконец, до ноября 2024 года им через обслуживающий кооператив "Садовое общество "Новая Березовка сервис" управлял киевлянин Василий Розживин. По словам Олега Хаврука, господин Розживин имеет прямое отношение к Кириллу Дмитриеву – на заре строительства коттеджного городка работал его менеджером.

Чем известен киевлянин, который предал страну

У Дмитриева еще с 2000-х есть не только украинский паспорт (который он последний раз обновлял 16 сентября 2005-го в Киеве), но и удостоверение офицера РФ (АМ1198939). Удостоверения с похожими буквами и цифрами получали выпускники Академии службы внешней разведки РФ и кадровые офицеры ГРУ, установили еще несколько лет назад российские медиа.

Киевлянин Кирилл Дмитриев – представитель интеллигенции. Его отец Александр Дмитриев – профессор, член-корреспондент НАН Украины (отделение общей биологии), мать – Тамара Шевченко – пенсионерка. В Киеве также оставалась и сестра предателя – Наталья Дмитриева.

Кирилл Дмитриев получил хорошее образование – учился в Стэнфордском университете, получил МВА в Гарвардской школе бизнеса. Дмитриев попал в США по программе обмена и проявил способности к учебе (получал стипендии).

Затем работал в крупнейших инвестиционных банках – Goldman Sachs, также в консалтинговой компании McKinsey & Company. В 2005-м он возглавил Российскую Ассоциацию прямого и венчурного инвестирования.

В 2007-м Дмитриев вернулся в Украину и возглавил инвестфонд Icon Private Equity Виктора Пинчука с капиталом около миллиарда долларов. Российское издание "Важныє історії" сообщало о том, что именно Пинчук давал рекомендации Дмитриеву, когда он устраивался в России на должность главы Российского фонда прямых инвестиций. Этот фонд после его создания (в 2011-м) и до сих пор возглавляет Дмитриев.

До полномасштабной войны Дмитриев вместе со своим фондом инвестировал в вакцину "Спутник V". Сейчас Дмитриев – один из самых приближенных к российскому диктатору Путину высокопоставленных чиновников. Тесную связь с российской властью ему могла обеспечить жена. На Наталье Поповой он женился в 2006-м. Россиянка – подруга дочери Путина Екатерины Тихоновой. Они вместе учились в Московском государственном университете (МГУ). Зять Путина Кирилл Шамалов стал другом самого Дмитриева.

Дочь Путина возглавила фонд "Инопрактика", а ее подруга Попова стала заместителем. Специально для жен Дмитриева в России создали должность "хайтек-омбудсмена". В российских СМИ уже несколько лет распространяют информацию о связи Дмитриева с моделью Валерией Коваленко. В 2020-м она стала первой вице-мисс "MISS EURASIA-2020". Отношения с Дмитриевым начались якобы когда девушке было всего 19 лет.

Связь с Путиным и его семьей помогли Дмитриеву стать российским олигархом. Ради денег и влияния он способен оправдывать даже ракетные удары по родному городу, в котором все еще могут жить его друзья детства и родственники.