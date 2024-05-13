Отель в центре Киева продадут на аукционе: названа стартовая цена

Расположенный в самом центре столицы отель "Украина" готовят к приватизации. Предварительная оценка одного из самых узнаваемых символов столицы превысила миллиард гривен.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль. Он отметил, что здание будет продано через систему Prozorro. Продажа,

Аукционная комиссия определила стоимость гостиницы "Украина" в 1 047 637 152 гривен.

Что входит в гостиничный комплекс?

"Украина" - это 4-звездочный отель с более чем 60-летней историей. Он расположен на площади Независимости по адресу аллея Героев Небесной Сотни, 4 (бывшая Институтская). Коваль назвал такое местоположение уникальным, поскольку именно здесь пересекаются культурная и политическая жизнь столицы.

Небоскреб был открыт в 1961 году. Он состоит из 14 этажей, а общая площадь здания составляет 22 481,5 кв. м. Кроме непосредственно 374 номеров, он также имеет:

главный ресторан "Украина" на 250 человек и 4 банкетных зала (общая площадь 451 кв. м);

на 250 человек и 4 банкетных зала (общая площадь 451 кв. м); бизнес-центр с современным офисным оборудованием;

с современным офисным оборудованием; 6 конференц-залов с переговорными комнатами;

с переговорными комнатами; частная прачечная ;

; салон красоты, сауна, массажный кабинет;

парковка на 69 автомобилей.

Приватизация этого исторического здания намечена на лето 2024 года.

Следует отметить, что это не единственная гостиница, которая планируется приватизировать в 2024 году. Ранее именно с этой целью Кабинет министров изъял у Министерства обороны и передал Фонду госимущества гостиницу "Казацкая", также расположенную на Майдане Незалежности.

В то же время , иностранные инвесторы заинтересовались покупкой двух государственных банков в Украине – Сенс Банка и Укргазбанка. Эти финучреждения уже активно готовят к продаже, не исключается, что сделки будут заключены уже в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA, также Украина продаст шикарную яхту Медведчука. Физически судно находится в Хорватии, а его реализация должна пройти через онлайн-аукционы "Прозорро.Продажи".

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