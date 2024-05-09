Прежние цены больше не актуальны: по всей Украине изменили стоимость 1-комнатных квартир
По всей Украине изменились цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. При этом переписали их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по апрель 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 12%, до средних 60 022 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Киевской области – на 5%, до средних 40 582 долларов.
В целом рост цен составил от 0,2% до 12%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. В частности, помимо Закарпатской, покупать1-комнатные квартиры стало дороже в:
- Херсонской – на 10%;
- Ивано-Франковской – 3%;
- Кировоградской, Черниговской, Ривненской, Тернопольской Винницкой, Черкасской – 2%;
- Полтавской – 1%;
- Житомирской областях – 0,2%.
В Киеве же стоимость 1-комнатных квартир на вторичке увеличилась на 3%.
Подешевело же такое жилье в диапазоне 0,4-5%. Кроме Киевской области цены снизились в:
- Днепропетровской, Сумской – на 3%;
- Запорожской, Харьковской, Волынской – 2%;
- Львовской, Черновицкой, Хмельницкой, Николаевской – 1%;
- Одесской областях – 0,4%.
Где дороже всего купить 1-комнатную квартиру
В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 22 110 до 95 530 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 95 530 долларов. А кроме того:
- во Львовской области – 69 060 долларов;
- Закарпатской – 60 022 доллара.
- Винницкой – 52 770 долларов;
- Ивано-Франковской областях – 51 967 долларов.
Где цены самые низкие
Дешевле всего, по данным аналитиков, в Запорожской области – в среднем 22 110 долларов. Среди лидеров также:
- Николаевская – 22 830 долларов;
- Херсонская – 22 889 долларов.
Украинцам могут начать "менять" квартиры
В то же время, квартиры украинцев могут начать перестраивать – чтобы увеличить их площадь. Речь идет о т.н. "хрущевках" – малометражных обычно 5-этажных панельных и кирпичных домов без технического этажа, лифта и мусоропровода. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда. Впрочем, окончательное решение по этому поводу не принято:
- в настоящее время народные депутаты изучают возможность применения европейского опыта решения проблемы;
- соответствующий законопроект планируют презентовать в течение следующих 2-х месяцев.
Как рассказала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк ("Слуга народа"), одним из популярных в ЕС методов решение проблемы, по ее словам, является надстройка дополнительных этажей. А кроме того:
- перестройка квартир ради увеличения их площади;
- застройка площади между домами;
- снос целых районов ради нового строительства на их месте.
В Украине, по мнению нардепа, возможным сценарием решения проблемы устаревшего жилья могут быть надстройки дополнительных этажей и мансард. А кроме того:
- реконструкция дома без отселения жильцов;
- энергосбережение за счет проведения модернизации инженерного оборудования.
"Также речь может идти об изменении архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации квартир в здании. И заполнении разрывов между зданиями новым домом", – сказала Шуляк.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине запустили госпрограмму поддержки установления альтернативных источников энергии – "ГрінДІМ". Она предусматривает возможность получения объединениями совладельцев многоквартирных домов ("ОСББ") и жилищно-строительных кооперативов частичного возмещения на, в частности, установку солнечных электростанций (СЭС) – на сумму до 1 млн грн. Что фактически превратит многоквартирные дома в подобие энергокомпаний.
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