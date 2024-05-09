Прежние цены больше не актуальны: по всей Украине изменили стоимость 1-комнатных квартир

По всей Украине изменились цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. При этом переписали их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по апрель 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 12%, до средних 60 022 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Киевской области – на 5%, до средних 40 582 долларов.

В целом рост цен составил от 0,2% до 12%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. В частности, помимо Закарпатской, покупать1-комнатные квартиры стало дороже в:

Херсонской – на 10%;

Ивано-Франковской – 3%;

Кировоградской, Черниговской, Ривненской, Тернопольской Винницкой, Черкасской – 2%;

Полтавской – 1%;

Житомирской областях – 0,2%.

В Киеве же стоимость 1-комнатных квартир на вторичке увеличилась на 3%.

Подешевело же такое жилье в диапазоне 0,4-5%. Кроме Киевской области цены снизились в:

Днепропетровской, Сумской – на 3%;

Запорожской, Харьковской, Волынской – 2%;

Львовской, Черновицкой, Хмельницкой, Николаевской – 1%;

Одесской областях – 0,4%.

Где дороже всего купить 1-комнатную квартиру

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 22 110 до 95 530 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 95 530 долларов. А кроме того:

во Львовской области – 69 060 долларов;

Закарпатской – 60 022 доллара.

Винницкой – 52 770 долларов;

Ивано-Франковской областях – 51 967 долларов.

Где цены самые низкие

Дешевле всего, по данным аналитиков, в Запорожской области – в среднем 22 110 долларов. Среди лидеров также:

Николаевская – 22 830 долларов;

Херсонская – 22 889 долларов.

Украинцам могут начать "менять" квартиры

В то же время, квартиры украинцев могут начать перестраивать – чтобы увеличить их площадь. Речь идет о т.н. "хрущевках" – малометражных обычно 5-этажных панельных и кирпичных домов без технического этажа, лифта и мусоропровода. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда. Впрочем, окончательное решение по этому поводу не принято:

в настоящее время народные депутаты изучают возможность применения европейского опыта решения проблемы;

соответствующий законопроект планируют презентовать в течение следующих 2-х месяцев.

Как рассказала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк ("Слуга народа"), одним из популярных в ЕС методов решение проблемы, по ее словам, является надстройка дополнительных этажей. А кроме того:

перестройка квартир ради увеличения их площади;

застройка площади между домами;

снос целых районов ради нового строительства на их месте.

В Украине, по мнению нардепа, возможным сценарием решения проблемы устаревшего жилья могут быть надстройки дополнительных этажей и мансард. А кроме того:

реконструкция дома без отселения жильцов;

энергосбережение за счет проведения модернизации инженерного оборудования.

"Также речь может идти об изменении архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации квартир в здании. И заполнении разрывов между зданиями новым домом", – сказала Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине запустили госпрограмму поддержки установления альтернативных источников энергии – "ГрінДІМ". Она предусматривает возможность получения объединениями совладельцев многоквартирных домов ("ОСББ") и жилищно-строительных кооперативов частичного возмещения на, в частности, установку солнечных электростанций (СЭС) – на сумму до 1 млн грн. Что фактически превратит многоквартирные дома в подобие энергокомпаний.

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