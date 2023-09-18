Остались в России и пострадали: миллиардные прибыли западных компаний застряли в стране-агрессоре

Средства западных компаний, которые не покинули российский рынок, застряли в стране-агрессоре. Речь идет о более $18 млрд прибыли за 2022 год, которые сути были заморожены Кремлем.

Об этом сообщает Financial Time (FT). Отмечается, что самая большая сумма – у оскандалившегося Raiffeisen Bank. Российская дочка финучреждения заработала $2 млрд, а в австрийской Raiffeisen Bank International заявили, что у "нет доступа" к этим средствам.

С аналогичными проблемами столкнулись американские Philip Morris ($775 млн прибыли) и PepsiCo ($718 млн). В этих компаниях отказались от комментариев.

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По данным KSE, американские компании получили наибольшую суммарную прибыль в РФ за 2022 год – в размере $4,9 млрд. За ними следуют немецкие, австрийские и швейцарские бизнесы с $2,4 млрд, $1,9 млрд и $1 млрд соответственно.

"Многие иностранные компании пытались продать свои российские дочерние компании, но любая сделка требует одобрения Москвы и предполагает существенные скидки", – говорится в материале. также FT отмечает, что Кремль может использовать ограничения в выплатах дивидендов иностранным компаниям в качестве рычага давления, например, чтобы разморозить российские активы.

Кроме того, Министерство финансов России недавно смягчило правила выплаты дивидендов, но также формализовало структуру "хороших" и "непослушных" компаний. "Разрешение распределять дивиденды уже давно стало своего рода поощрением "хорошего поведения", — сказал человек, участвующий в сделках по выходу из РФ.

Для компании "недружественного" происхождения репатриация дивидендов уже "так же сложна, как продажа бизнеса" в России, считает собеседник издания. "Один из моих клиентов потерял надежду получить оттуда какие-либо дивиденды и просто списал все со счетов", – рассказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский табачный гигант, один из крупнейших производителей сигарет в мире British American Tobacco сообщил о завершении процесса выхода из России и Беларуси. Компания продала свой бизнес в этих странах, но так и не осудила полномасштабное вторжение в Украину, а также оставила себе возможность вернуться в РФ и Беларусь.

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